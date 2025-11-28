大埔宏福苑五級火｜8廈警鐘失靈 消防承辦商宏泰奪10年合約屢現最低價 消防顧問：對檢查效用有保留

【宏泰消防工程有限公司/火警鐘】宏福苑五級火，消防處發現8幢大廈警鐘操作有問題，將向消防設備承辦商採取執法行動。翻查資料，宏福苑消防設備承辦商為「宏泰消防工程有限公司 」，該公司由2016年至今連續近10年獲聘。宏福苑業主立案法團於今年9月，亦通過由宏泰進行消防設備執修工作，項目包括消防警鐘、消防㩒手掣、滅火筒、照明燈連電池等，承辦商完工後需簽發有效消防證書，每月費用為144,170元。記者致電「宏泰消防工程有限公司 」查詢，接線人表示消防處已立案調查，不宜作出任何回應。

宏泰報價較其他投標者顯著低

根據宏福苑業主立案法團文件，「宏泰消防工程有限公司 」自2016年起，多次因報價最低獲聘為宏福苑消防系統保養承辦商，保養範圍包括檢查及維護全苑消防系統、裝置及滅火筒，並簽發合格消防認證。2016年1月1日至2021年12月31日，宏泰年費為3,200元。2022年1月1日至2023年12月31日，年費增至1.2萬元。最新一次在2023年下半年，宏泰以2萬元最低價再度獲聘。值得留意是，業主立案法團每次討論更新消防系統保養承辦商合約，宏泰的報價都較其他投標者顯著低，差額由8,000元至19.6萬元不等。

翻查宏福苑業主立案法團歷屆委員名單，鄧國權由2012年起擔任屋苑法團主席，至2024年9月6日遭罷免；宏福苑現任法團主席為徐滿柑。

宏福苑2016年接獲當局驗樓令，達3.3億元的大維修去年7月施工。警方今日拘捕工程顧問「鴻毅建築師有限公司」2名負責人；至於承建商「宏業建築工程有限公司」，早前已有3名負責人涉誤殺被捕。廉政署亦就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，今日在多區先後拘捕八名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。

消防顧問梁錦得表示，宏福苑消防系統保養年費低得誇張，難以覆蓋成本，直言對檢查效用有保留，「檢測及維護消防喉轆、警鐘、消防泵等設備需『擒上擒落』，起碼花一天。一名工人日薪起碼1500元，兩個人已3000元，每座（400元至2500元）費用不夠支付薪金，可想而知真正檢查時間很短」。他又分析，這類承辦商的策略，是先壓低年費奪得合約，再於其他項目獲利，「8座這麼多，每年應有1座需更換、維修消防設備，可在那些地方賺回來」。

香港執業安全師學會會長李光昇表示，若屋苑有妥善維修保養，警鐘理應不會失靈，但難以評估對傷亡數字的影響，「今次火災蔓延速度太快，現場也有很多長者行動不便，我只能說（警鐘正常運作）可減少部分傷亡」。至於承辦商需否負責，他稱要視乎調查結果，「如果測試時一切正常，但設備使用期間被破壞，甚至被剪了條線，無理由要承擔責任。若發現根本沒有盡責，『合埋眼就簽名 』，當然要負刑責」。

