大埔宏福苑五級火｜公益金取消周日百萬行 原擬跑中九龍繞道 (油麻地段) 港超聯周日賽事延期

更新時間：16:30 2025-11-28 HKT
發佈時間：16:30 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑發生五級大火。公益金公布，經審慎考慮，決定取消原定於本周日（30日）舉行的公益金港島、九龍區百萬行 2025/26 - 中九龍繞道（油麻地段），以便各相關部門及協助單位能集中資源，全力投入火災善後工作。公益金表示，所有已收善款，經捐款機構及善長同意後，將全數撥入「公益金及時雨大埔火災援助基金」，公益金辦事處將跟進有關安排。

今明兩日賽事前進行一分鐘默哀儀式

中國香港足球總會在社交平台表示，原定於本周日舉行的所有香港超級聯賽賽事將延期舉行，補賽安排將容後公布。此外，今日及明天（28日及29日）進行的中國香港男子代表隊對北馬里亞納群島代表隊的U17亞洲盃外圍賽，及中國香港女子隊對列支敦士登女子隊的國際友誼賽，賽前將進行一分鐘默哀儀式，以悼念在是次事故中不幸罹難人士。代表隊亦會佩戴黑色臂紗以示哀悼；除大埔區內舉辦之賽事外，本地其他組別的賽事如常舉行，並於開賽前進行一分鐘默哀儀式。

另外，公益金於昨日（27日）宣布撥出港幣5千萬元，成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」，為受火災影響的家庭及人士提供緊急經濟援助。獲中國銀行（香港）及莎莎美麗人生慈善基金率先響應，分別捐款港幣1,000萬元及港幣100萬元予基金，協助公益金支援受影響人士。

