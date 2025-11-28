大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應

大埔宏福苑發生五級大火，至今造成最少128人死亡，包括1名37歲消防員殉職，現時仍有200多人情況未明。在消防員撲滅大火期間，網上有聲音質疑消防處的做法。消防處處長楊恩健今日在會見傳媒時，逐點反駁網上的質疑。

直升機氣流助火勢 水彈難及核心

對於網上有意見質疑為何不動用直升機或更高的雲梯車救火，楊恩健指出，使用直升機在樓宇上空投擲水彈，水只會灑落在大廈外圍，無法準確射入火場，對滅火沒有幫助。更重要的是，直升機駛近樓宇時會產生強大氣流，反而會將大量空氣捲入火場，令火勢燒得更猛、蔓延得更快。

超高雲梯車受限 緊急通道寬度不足成主因

至於為何不使用比較高的雲梯車，他強調100米高的雲梯車，該類車種在行動時需要有需要支撐腳（唧），需要10米闊的道路才能完全打開，而現時緊急車輛通道只有6米闊，故香港大部分道路均無法使用。

無人機水量不足以應對大規模火場

對於為何不用無人機滅火，楊恩健稱和廣東省消防總隊有緊密聯繫，現時無人機滅火仍在探索、試行階段，現時無人機盛載滅火喉直徑遠較消防車或消防喉小，代表所能用來滅火的水亦相對小，當面對現場多個單位著火的情況，並非有效做法。

確認火警鐘未響將執法追究

至於火警鐘未有響起的情況，楊恩健指，消防處的防火專責隊伍昨(27日)已即時巡查宏福苑八座大廈的消防系統的火警鐘系統。經檢查後，發現大廈的火警鐘系統確實未能正常操作。消防處將就此採取執法行動。

跨部門專組循兩方面徹查火災

他又指，由消防處新界南總區助理處長帶領的跨部門調查專組已經成立。專組成員來自多個政府部門，包括警務處、屋宇署、機電工程署、房屋署、勞工處及政府化驗所。他表示，專組的調查將集中在兩大範疇：第一，是火警的成因及導致其迅速蔓延的因素；第二，是釀成這次重大人員傷亡的各種環境因素。

