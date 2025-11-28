大埔宏福苑大火｜評估承建商機制藏玄機？維修顧問綜合評分 宏業獲薦為「首選考慮」

大埔宏福苑發生五級大火，至今造成最少94人死亡，繼早前拘捕承接大維修的工程公司兩名董事和一名工程顧問，廉政公署今日(28日)亦採取執法行動，拘捕兩名宏福苑維修工程項目顧問鴻毅建築師公司董事。《星島頭條》記者翻查鴻毅建築師向宏福苑業主介紹「樓宇復修工程資料簡報」大維修的簡報，發現它就承建商進行分析報告，當中負責大維修的宏業建築，獲推薦為首選考慮。

鴻毅建築師負責統籌檢驗與工程監督

鴻毅建築師指其在宏福苑維修的角色主要是統籌整體樓宇維修及保養工程項目顧問，為屋苑各座進行訂明檢驗，並按註冊檢驗人員制備的檢驗報告提供籌劃、評估、管理及工程監督等専業建築測量顧問服務。

背景分析與報價雙重審核合資格承建商

鴻毅建築師亦就繳交標書的57間合資格承建商進行評估，評估項目包括承建商的公司背景及報價合理性兩方面，公司背景會就過往工程履歷及質素、公司架構規模、財政狀況穩定性、過往牽涉的法律訴訟情況，業內聲譽等因素及報價的合理性進行評估，而報價合理性則，包括但不限於「與顧問公司估算範圍的差距」、「各項目的單價及面積合理性」、「項目報價分佈合理性」等方面作出比較及分析，然後向法團提交回標分析報告。

將宏業建築工程評估為首選考慮

按其所作的分析報告，「公司背景」及「報價合理性」得分評級機制按A至E5級排序，而結果顯示，未有承建商獲A級評分，而負責大維修的宏業建築工程是惟一一間獲B級評分的承建商；9間投標者背景獲得評級C級別。而報價合理性分析，則以AKA油漆方案作評估，結果顯示28間投標者報價達致評級A-B級別，代表有關格原則上符合估算範圍，而宏業建築工程在「AKA油漆方案」並非最低價格的投標者。惟鴻毅建築師綜合「公司背景」及「報價合理性」後，將宏業建築工程評估為首選考慮，而次選考慮則有9間承建商。

面試表現懸殊：宏業「獨佔鰲頭」獲推薦

該份簡報亦提到，法團於2023年10月14日及2023年10月16日按市建局「招標妥」計劃指引邀請5間最低回標報價公司及邀請另外9間與分析報告審核標準接近的投標公司進行面試；招標妥提供的公司表現都差強人意，而宏業建築工程則獨佔鰲頭，在背景評級及報價評級，分別獲得B及A的表現。

