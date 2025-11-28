Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉理大女廁偷拍女生私密部位 31歲男學生還押至明年1.23再訊

社會
更新時間：12:06 2025-11-28 HKT
發佈時間：12:06 2025-11-28 HKT

31歲男學生涉在香港理工大學女廁內偷拍女子私密部位，之後再被揭發涉嫌在其他時段偷拍他人。該男學生被控2項窺淫罪，今於九龍城裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，控方申請押後以作進一步調查，獲裁判官莫子聰批准。莫官押後案件至明年1月23日再訊，另拒絕被告的保釋申請，被告須還押候訊，將於12月5日作保釋覆核。

男被告何庭諾，報稱學生，他被控2項窺淫罪。控罪分別指，被告於2025年11月26日，在香港九龍漆咸道南181號香港理工大學Z座5樓女廁所內，暗中觀察或拍攝女子X；以及於2025年8月21日至2025年11月25日之間，首尾兩日包括在內，在香港暗中觀察或拍攝不明女子。而女子X和不明女子所處的地方屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及女子X和不明女子處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會女子X和不明女子是否同意被他觀察或拍攝。

案件編號：KCCC3178/2025
法庭記者：雷璟怡

