大埔宏福苑五級火｜火海受困居民憶述逃生歷程： 打開門的一刻濃煙將我吞噬！

大埔宏福苑周三（28日）發生五級大火，造成多人傷亡。一名獲救者在社交平台發文憶述親身經歷火災的驚險過程。事發當日，事主在家中休息時接到太太電話，通知大廈發生火災，正準備開門逃生之際，濃煙瞬間湧入，形容「眼前一黑，濃煙將我吞噬」，即使打開手機電筒仍伸手不見五指，呼吸困難，被迫退回單位。

電話得知大堂變火海 生路斷絕

事主透過電話與太太聯絡，得知大廈大堂已陷入火海，逃生無望，「這一刻我已經知道最後的生路已經斷絕」。他形容自己當時被「囚禁在這座名為『家』的煉獄之中」，只能被動等待救援。冷靜下來後，他立即用濕毛巾準備自救，此時聽到門外走廊傳來呼救聲。

冒濃煙救鄰居 十秒即感不適

事主拿著濕毛巾衝出走廊，不到十秒便感到出眼水、喉嚨熾熱，他摸著牆邊前行並呼喊「快過來」，最終成功接觸一對夫婦，並將他們拉回自己家中。他為這對僅穿單薄衣物和拖鞋的夫婦提供毛巾、水和衣物，並告知若情況危急，可嘗試從窗戶逃生，此處為二樓相信問題不大。

窗外火星如雨 生死不在手中

事主描述當時從窗戶看到的景象：「窗外無數燒著的雜物，如同黑色雪花，混雜著火星，從天而降，像一場絕望的雨」。他感嘆在無常面前，人類對生命的掌控如此脆弱，「連最後的掌控權，也被大火無情地剝奪了」。

與母訣別電話 強裝鎮定

事主期間和身在外國的母親通電話，強裝鎮定安慰對方：「媽媽唔使擔心，消防員救緊我，我冇事啦」，掛線後卻淚光盈眶。約下午4時許，消防人員發現事主一行人，並告知已展開救援行動，他理解消防員正全力搶救，且當下自身暫無立即危險，理應耐心等待。於是決定靜候救援，然而這種徹底的「無能為力」感，較濃煙更令人窒息。直至傍晚6時，消防員架起雲梯救援，事主堅持讓獲救夫婦先離開，自己最後才獲救。

獲救前，事主在單位內環顧四周，想起自己精心製作的模型、收藏品與家人珍愛之物，卻什麼也無法帶走，「彷彿在和這個家作最後的道別」。目前事主仍在醫院觀察，當被問及是否急於出院時，他默然搖頭：「我還能回家嗎？」這場大火讓他深刻體會到，在無常面前，人類只是暫時的、脆弱的棲居者。

