大埔宏福苑大火｜義工聯盟首期緊急捐款500萬成立應急支援金 譚錦球：同舟共濟守護香港

社會
更新時間：11:29 2025-11-28 HKT
發佈時間：11:29 2025-11-28 HKT

香港新界大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡。這場悲劇震動全港，慘痛畫面讓每一位市民都感到揪心不已，香港義工聯盟迅速行動，對此次災難高度關注，第一時間向遇難者家屬和所有受影響的居民致以最深切的慰問，向奮不顧身撲滅大火的消防員表示最崇高的敬意，感謝特區政府所有參與救災工作的部門人員，以及全力救治傷者的醫務人員。即時緊急籌集首批捐款500萬元成立應急支援金，全力支援災後救援工作。

首期專項基金用於支援宏福苑火災的緊急救援工作，包括向殉職消防員家屬提供撫恤金、向受影響住戶的死傷者提供經濟支援、為災民提供其他相關救助支援等。

譚錦球表示，義工聯盟與全港市民一道，發揚同舟共濟、共渡患難的香港精神。資料圖片
譚錦球表示，義工聯盟與全港市民一道，發揚同舟共濟、共渡患難的香港精神。資料圖片

義工聯盟主席、全國政協常委譚錦球表示，義工聯盟一貫秉持守望互助的義工精神，在香港社會面臨艱難時刻，更應該衝鋒在前，勇於承擔，全力給予受災市民更多的支持與關懷。他強調，聯盟與全港市民一道，發揚同舟共濟、共渡患難的香港精神，眾志成城，攜手守護我們共同的香港家園。

