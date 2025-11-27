大埔宏福苑五級火｜香港大律師公會：居民應盡快向保險公司匯報及索償

香港大律師公會主席毛樂禮表示，受大埔大火影響的居民，無論是購買了哪一種保險產品，但凡發生任何事故，一個重要原則是：受保人必須第一時間向保險公司匯報，這個匯報時間非常關鍵，因為一般而言， 不同的保險細則，可能也有規定在事故發生後，要在多少天內滙報。一些種類的保險規定事發後例如在7日內匯報，或在1年內索償等，如果過期未採取行動，可能影響獲得賠償的機會。毛樂禮表示，居民即使沒有任何證件，或不清楚具體的損失或索償的情況等，也可以先向保險公司或經紀作一個即時的匯報，及以盡快展開索償，以保障自己。

香港大律師公會提醒受災的居民，應盡快向保險公司匯報及索償。

毛樂禮：居民可聯絡與公會合作的法律義助計劃伙伴

另外，毛樂禮又表示，香港大律師公會一直與4間非政府組織合作，為市民提供法律義助計劃。在大埔火警發生後，公會已經即時鼓勵未登記的會員，盡快登記參與這個法律義助計劃，以便在較後的適當時間，為有需要的居民免費提供法律意見，他們可以直接聯絡以下四間非政府組織，尋求協助：

* 公益法香港（Pro Bono HK）

* 平義社（Equal Justice）

* 香港大學法律學院臨床法律教育服務辦事處

* 善導會（SidebySide）社區法律診所（與香港大學合作）