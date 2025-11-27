Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱何永賢：至下午6時359人入住過渡性房屋 同區住滿後將安排至北區及元朗

社會
更新時間：21:05 2025-11-27 HKT
發佈時間：21:05 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火影響大批住戶，房屋局局長何永賢今日（27日）在社交平台表示，房屋局過渡性房屋專責小組昨日（26日）盤點後，統計出合共30個項目有超過1400個單位可供有需要居民入住，連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1800個單位。

大埔區過渡性房屋即將住滿 將安排到北區及元朗

何永賢指，截至今日下午6時，「善樓」有126戶共275名受影響居民入住；「樂善村」有33戶約70名受影響居民入住；而「策誠軒」有4戶共14名受影響居民入住。有見大埔區的過渡性房屋項目即將住滿，過渡性房屋專責小組接下來會協助安排有需要居民入住於北區（有80個單位）及元朗區（約500個單位）的過渡性房屋項目。

為盡快提供應急住宿支援，受火警影響的居民現時並不需在房屋局網站的「住得易」- 過渡性房屋中央統一平台提出申請或遞交申請表，可直接與相關營運機構聯繫，以盡快安排入住。房屋局會為有需要居民提供相關項目資訊，亦會繼續與營運機構協調各項目的入住安排，市民可致電3611 8482聯絡房屋局轄下的過渡性房屋專責小組。

此外，房協正全力配合房屋局支援火災居民的行動，已經調動轄下暫租住屋項目可供入住的空置單位，包括上述位於大埔區的「策誠軒」約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋單位，供受到影響居民暫住，以解燃眉之急。有需要居民可致電房協暫租住屋支援熱線2839 1393。

其他各區過渡性房屋單位供應情況：

西貢區：60

沙田區：30

荃灣及葵青區：20

九龍城：350

油尖旺區：15

深水埗及黃大仙區：40

港島區：40

*註︰可供入住單位數目會因入住情況而改變，部分項目的單位可能已經額滿。

何永賢指，今日與副局長戴尚誠去到兩個位於大埔的過渡性房屋項目，九龍樂善堂「樂善村」和善導會「善樓」，兩個項目的工作人員不眠不休地照顧受火災影響的居民，為他們登記入住，分配物資。和工作人員交流時，大家坦言居民經歷事件，會徬徨、焦慮，不少求助居民為長者，也有不少居民有藥物需要等，九龍樂善堂和善導會昨晚已積極為居民打點，包括聯繫醫院提供居民所需藥物，盡量編配地下單位方便長者住戶，並會陸續安排社工關心大家情況。

她說，在現場也見到很多熱心人，除了房屋局和不同政府部門同事，還有關愛隊全力支援居民；不斷有物資送到現場，照顧居民需要；有過渡性房屋的住戶也主動表示願意做義工，為一起渡過艱難時刻出一分力。團隊也整天收到社會各界表示希望捐物資、出錢出力的訊息，她向大家衷心表示感謝。

 

