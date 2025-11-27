Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金募捐 籌集善款支援災民 協助重建家園

社會
更新時間：20:39 2025-11-27 HKT
發佈時間：20:39 2025-11-27 HKT

大火無情 人間有愛 集腋成裘 支援災民

香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金，全力連繫社會各界人士，為宏福苑火災中流離失所、痛失至親的災民籌集善款，提供最及時的援助。

在這沉重時刻，我們呼籲各界人士互相扶持，並透過社會上不同的渠道伸出援手，包括向香港各界扶貧促進會捐款，開展統籌援助受災的家庭。

大埔宏福苑五級火。 
大埔宏福苑五級火。 


香港各界扶貧促進會正與大埔區內前線社工及相關慈善團體，籌辦「大埔宏福苑火災災民支援計劃」，所籌得款項將用於以下關鍵支援：

· 提供緊急生活物資與中短期經濟援助（包括物資及基本生活需要）
· 協助災民重建家園
· 為痛失親屬者提供殯儀服務支援
· 開展心理輔導與情緒支援服務
· 支援前線義工、社工等人員持續跟進個案

贊助捐款可以支票或銀行轉賬方式，詳情如下：
 
開戶名稱：香港各界扶貧促進會有限公司
開戶銀行：交通銀行（香港）有限公司
賬戶號碼：382 541 100685 502 （港幣賬戶）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前