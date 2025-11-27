香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金募捐 籌集善款支援災民 協助重建家園

大火無情 人間有愛 集腋成裘 支援災民

香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金，全力連繫社會各界人士，為宏福苑火災中流離失所、痛失至親的災民籌集善款，提供最及時的援助。

在這沉重時刻，我們呼籲各界人士互相扶持，並透過社會上不同的渠道伸出援手，包括向香港各界扶貧促進會捐款，開展統籌援助受災的家庭。

大埔宏福苑五級火。



香港各界扶貧促進會正與大埔區內前線社工及相關慈善團體，籌辦「大埔宏福苑火災災民支援計劃」，所籌得款項將用於以下關鍵支援：



· 提供緊急生活物資與中短期經濟援助（包括物資及基本生活需要）

· 協助災民重建家園

· 為痛失親屬者提供殯儀服務支援

· 開展心理輔導與情緒支援服務

· 支援前線義工、社工等人員持續跟進個案

贊助捐款可以支票或銀行轉賬方式，詳情如下：



開戶名稱：香港各界扶貧促進會有限公司

開戶銀行：交通銀行（香港）有限公司

賬戶號碼：382 541 100685 502 （港幣賬戶）