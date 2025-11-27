大埔宏福苑五級火｜熱心市民跨區贈物資送暖 中醫師做義診：盡一份市民責任

大埔宏福苑發生五級大火，目前火勢受控。現場不少市民派發物資，亦有市民跨區來到贈送衣物。大埔墟站B出口外更設有物資收集處，分區擺放衫褲衣物、醫療用品、生理鹽水，紙巾、一次性用品、飲用水、寵物及緊急用品等，市民忙碌於整理擺放物資。

婆婆帶大批禦寒衣物送暖 社企派飯

熱心市民蔡婆婆今晨不畏路途遙遠，親自攜帶大批禦寒衣物，從油塘前往大埔轉贈予有需要人士。被問及為何長途跋涉前來，蔡婆婆表示想響應號召獻出自己一份力，希望各位伸出援手幫助。大埔居民李先生則透過網上呼籲，帶備禦寒衣物前來捐贈，但社區物資充足，之後會將物資放好以備不時之需。

宏福苑附近的廣福邨平台亦有社企派飯，負責人黃小姐表示，現時有許多物資投入服務，但發現邨邊區域有部分居所偏遠、未能返家的長者被忽略，故提供幫助。團隊今午準備200份餐食在午餐時段免費派發。

中醫師提供免費診治服務 治療咳嗽、情緒低落

現場亦有市民自發前來派發食物、衣服、口罩、水等物資。由將軍澳過來的陳先生表示，目前官方及大型物資收集站已經飽和，反而民居地點更有需要。問及物資所用資金幾多，他指沒有統計，亦得到很多好心人贈送生果及飲品等物資在場派發。

由屯門前來的中醫師趙先生手持「全免中醫針灸鐵打」的紙牌，為災民提供免費診治服務。他專程將診所暫停營業半日，攜帶治療咳嗽、情緒低落的中藥來做義診。趙先生坦言，現場主要處理輕症為主，坦言場地條件有限，主要以針灸、刮痧等簡單中醫療法為主，另備有藥膜等輔助工具。他認為香港有重大災難發生，應盡一份市民責任幫助社會，亦樂見政府與社會各界在此刻守望相助。

記者：曹露尹