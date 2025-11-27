九巴車長車廠內遭撞斃 維修主任稱多人同時準備出車 做法行之有效

九巴位於九龍灣的車廠前年9月發生致命意外，一名九巴車長疑在同事泊車時遭撞斃。九巴公司事後被勞工處票控一項沒有確保僱員的安全及健康罪，案件今於觀塘裁判法院續審。九巴維修主任供稱，接獲通知上去天台後發現死者頭部有傷，倒臥在斜路上，他隨即報警並施行急救。他另指出，颱風過後常有多人一同到車廠天台準備駕駛巴士離開，做法行之有效，未見有安全風險。案件明續審。

死者倒臥天台一隻腳沒有穿鞋

控方傳召九巴維修主任張魏興，直到2024年1月，張已在九巴服務超過40年。張憶述事發當日他於早上7時前抵達九龍灣車廠上班，約於7時15分獲同事通知有人倒臥在天台的馬路中心，張上樓查看，發現身穿紅黑色制服的死者面朝天、躺臥在上天台的斜路路面。張呼叫死者無反應，於是著同事報警，並按指示為死者進行急救。過了約3分鐘後，救護員到場接手。

張形容當時死者「頭後面應該穿咗」，他沒有移動死者，「唔敢郁佢」，死者倒臥的位置沒有血跡。另外張留意到死者有一隻腳沒有穿鞋，並在約2至3米距離外發現該鞋子。

颱風過後多人同時出車做法未見安全風險

張被盤問時，同意在颱風來襲前車廠天台會泊滿巴士，包括停車方格內外的位置。而當改掛較低訊號，需要復工時，張確認會同時「十個八個人」一起上天台，準備將巴士駛走，而這種做法一直行之有效，他觀察下未見有安全風險，定期安全報告亦未有寫關於颱風後疏通出車時的安全問題。

被告為九龍巴士(一九三三)有限公司，傳票控罪指被告於2023年9月7日身為羅育權的僱主，於九龍灣九巴車廠沒有提供合理安全系統於天台停車場的工作系統，沒有提供資料指導監督予羅。

案件編號：KTS12808/2024

法庭記者：雷璟怡