女西醫蔡淑梅涉濫發免針紙案 丈夫涉助處理診所收益 稱從未懷疑診所收入合法性

元朗女醫生蔡淑梅2022年涉濫發過萬張「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，及聯同丈夫被控7項洗黑錢案，今於區域法院續審。蔡淑梅的丈夫出庭作供，稱自己退休後，會每天到銀行把太太診所的收入存到戶口，他從未懷疑診所收入的合法性，也不知道診所收入增加是否與「免針紙」有關，即使後來太太被捕，他亦深信只是誤會。

退休後擔當家庭主夫每日負責為診所存款入銀行

蔡淑梅的丈夫、本案次被告白偉雄今供稱，與蔡淑梅在1987年結婚，兩人育有兩名女兒，蔡是家中經濟支柱。白稱他曾從事金融業和汽車買賣，在2003年曾破產，至2007年又投身保險界，直到2022年退休，自此是家庭主夫。白指自己在診所內並無角色，但他「好使好用」，會協助每日把診所前一天的收入存到蔡的銀行戶口。

對於2022年、蔡的診所收入增加，白稱不知道是否與「免針紙」相關，兩人在家中不會談公事，只會聊「屋企開心事」，他也從來沒有懷疑過診所收入的合法性，認為元朗的女醫生較少，而蔡的口碑頗佳。隨着收入增加，而且診所附近亦有花旗銀行分行，白為求方便，在花旗銀行開立了與蔡的聯名戶口，後來又注意到新加坡的花旗銀行戶口利息更高，因此開了新加坡戶口。

為旅遊探親計劃等原因曾進行一番銀行轉帳等操作

白供稱，自己在2022年5月曾把30萬元港幣兌換成日元、歐元和英鎊，因預算疫情後旅遊和探親等；其後又把兩份保險轉到女兒名下，只因世事難料，萬一有事發生，希望女兒有能力照顧自己，兩人又考慮到自己的年紀，故選擇一次性把保費供完。

白續稱，至2022年9月4日至5日，他曾數次從香港的花旗銀行戶口轉賬美金到新加坡戶口，涉款共24萬元美金，因為他在8月底收到銀行通知、須滿足最低存款額，而初時他為了測試銀行手機應用程式的轉帳功能，故曾先轉帳10元和兩筆1萬元美金。

自言好了解太太不懷疑對方會犯法

對於蔡被捕一事，白稱他知悉當時蔡被懷疑製造虛假文書，但他完全不會懷疑蔡有犯罪行為，「我好了解我太太，絕對係一個奉公守法嘅人」，他深信蔡被捕一事只是誤會。

66歲女醫生蔡淑梅被控1項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，指她於2022年1月30日至9月3日在香港，不誠實地意圖欺騙而取用香港特別行政區政府的電腦；她另被控16項交替控罪、罪名同樣為不誠實取用電腦，則指她於同年6月4日至9月3日、16度不誠實地取用香港政府的電腦。蔡另被控1項「洗黑錢」罪，指她於同年4月9日至9月3日處理她在恒生銀行名下帳戶內570,300元的款項。

蔡淑梅另與其丈夫、64歲退休人士白偉雄被控6項洗黑錢罪，指2人於2022年7月7日至10月10日期間處理花旗銀行3個帳戶內共約757萬元的款項。

案件編號：DCCC228/2024

法庭記者：王仁昌