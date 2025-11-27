大埔宏福苑五級火 ‧ 放工注意｜九巴及龍運36條巴士線改道 城巴6巴士線不停廣福邨一帶

大埔宏福苑五級火至今造成最少55人死亡，包括1名消防員殉職，大火至今仍未救熄。因應大埔宏福苑火災，九巴及龍運積極配合救援工作和附近的封路措施。九巴及龍運呼籲乘客留意最新交通消息，已調派資源，協助疏導大埔居民出行。

受大埔公路元洲仔段近廣福邨一段和廣宏街來回方向，及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑一段封路影響，九巴及龍運以下路線服務需要調整：

大埔區內線：

* 九巴路線71K：不停廣福邨、宏福苑及廣福街市（往大埔墟站）/廣福邨商場（往太和）

* 九巴路線K18：改由南運路廣福球場開出



區外路線：

* 九巴路線72、72A、72X、73A、73D、73X、74A、74B、74D、74P、74X、75X、263C、271、271B、272E、272P、272X、274P、274X、275X、307、307P、907D、W3、龍運路線A47X、E41：不停廣福邨

* 九巴路線72、72A、73A、74A：往沙田/市區方向不停大埔公路沿線各站

* 九巴路線73X、75X：不停廣福街巿及宏福苑

* 九巴路線74A：往大埔方向不停運頭塘邨；往九龍方向不停新達廣場

城巴 : 6巴士線改道

城巴部分途經大埔的巴士路線正實施臨時改道安排，廣福邨一帶的巴士站臨時停用，路線包括：

79（往粉嶺皇后山及大圍方向）；

B8（往香園圍（蓮塘）口岸及大圍方向）；

307（往港島及大埔方向）；

307P（往大埔方向）；

907C（往大埔方向）；

907D（往港島及大埔方向）；



此外，為減輕區內交通負荷及達至分流作用，城巴呼籲有需要前往香園圍（蓮塘）口岸的乘客，於服務時段內使用B7號線由粉嶺站往返口岸。



運輸署表示，因大埔宏福苑的五級火警，多個路段仍需封閉。該署已於吐露港公路南北行的可變信息顯示屏加強提示，提醒駕駛人士改用達運道或大埔太和路前往大埔各區。該署亦臨時修改達運道及連接吐露港公路支路的部分道路標記，以協助疏導交通。駕駛者請留意現場的交通燈號、交通標誌和道路標記，小心駕駛。



附近一帶繼續實施特別交通及運輸安排，受影響的專營巴士路線需改道行駛。市民應參閱巴士公司網頁或流動應用程式，了解路線最新資訊，並盡量使用鐵路服務。出行前應留意最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕時間。

運輸署緊急事故交通協調中心已提升級別並繼續24小時運作，密切監察區內交通及公共運輸服務情況。區域交通控制中心會按需要調整交通燈的燈號時間，以紓緩交通擠塞。