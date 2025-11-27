大埔宏福苑五級火︱九龍殯儀館、東華三院提供免費殯儀服務 冀讓逝者安息 生者得慰

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，至今（27日）仍未救熄。截至今午3時，火警死亡人數增至55人，當中50人當場死亡，4人經送院不治。社會各界紛紛伸出援手，當中，九龍殯儀館在社交平台表示，將與非牟利機構「毋忘愛」攜手，啟動緊急支援機制，為是次火災意外中不幸離世的逝者，免費提供喪葬禮儀服務及相關支援，願能略盡綿力，讓逝者安息，生者得慰。

九龍殯儀館：祈願逝者得以安息 離苦得樂

九龍殯儀館對大埔宏福苑發生的嚴重火災意外，深感悲痛與關注，在此艱難時刻，館方決意與社會同行，分擔受影響家庭的哀傷與重擔。館方又向事件中的不幸罹難者致以最沉痛的哀悼，並向受傷人士及痛失至親的家屬，致以最深切的慰問。衷心祝願所有傷者能夠早日康復，重拾生活。也祈願逝者得以安息，離苦得樂。

有需要的家屬可與九龍殯儀館與聯絡。聯絡查詢：2817 2817 WhatsApp：69962992

東華三院 : 向死者家屬提供免費殯儀服務

另外，東華三院表示對死傷感到哀痛，向死者家屬和受傷人士致以慰問及關懷，宣布會向死者家屬提供免費殯儀服務，並將從「東華三院甘霖援急基金」撥出300萬元作緊急援助，資金將直接用於為死者家庭提供免費殯儀服務。東華三院屬下服務單位亦已預備部份單位作臨時居所予有需要的居民暫住，亦安排屬下大埔區院車接載有需要居民。

「榕光社」: 提供免費殯葬服務

慈善機構「榕光社」今早（27日）亦在屋苑外擺設攤位。現場義工指，團體已做善終及免費殯葬服務多年，如災民有需要，義工可協助辦領死亡證、安排免費殯儀館及火葬等服務。她們昨晚臨時召集義工，近中午時間抵達大埔，暫未接到求助個案。