前港會球員涉打假波案 辯方指盧斯安奴根據經驗提供意見 而非同意操縱角球數目

前港會球員霍斌仁被指打假波案今於東區裁判法院續審，辯方續盤問特赦證人指盧斯安奴有可能只為合群而加入群組，他亦是根據比賽經驗而提供賭博方面的意見，並非同意操縱角球數目，證人不排除有這個可能性。案件明續審。

代表被告Luciano Silva Da Silva（盧斯安奴）的大律師施明峰盤問特赦證人成嘉狄（Kartik Srivastava），成嘉狄同意盧斯安奴有機會為了合群而加入群組，在群組中亦不活躍。

成嘉狄不排除盧斯安奴只提供意見非同意操縱角球數

施明峰其後列舉多次比賽前，成嘉狄曾向盧斯安奴詢問賭博意見，而盧斯安奴每次均下注於所屬球隊，成同意。施明峰提出，盧斯安奴只是提供意見（Opinion），而該意見是基於盧斯安奴過往的經驗，以及足球知識，並非同意操縱角球數目。成嘉狄表示有這個可能性，又指盧斯安奴一直想贏，惟他同時不排除盧斯安奴有意操縱角球數目。

被告依次為霍斌仁、Waheed Mohammad、Luciano Silva Da Silva（盧斯安奴）和屠俊翹。4人同被控一項串謀賭博時作弊罪。霍斌仁另被控3項向代理人提供利益罪。

特赦證人成嘉狄（Kartik Srivastava）。雷璟怡攝

案件編號：ESCC438/2024

法庭記者：雷璟怡