大埔宏福苑五級火｜近20年來嚴重火警一覽 96年油麻地嘉利大廈釀41死

大埔宏福苑周三（26日）下午發生五級火警，造成多人傷亡。而本港近20年來亦曾發生多宗嚴重的火警，最轟動的有2016年的淘大工業村迷你倉發生四級大火，及1996年11月20日油麻地嘉利大廈大火。

四級火：

旺角花園街排檔級火警

2011年11月30日，凌晨4時40分，旺角花園街排檔發生四級火警，傷亡人數眾多。波及2座唐樓，由於唐樓部分樓層無防煙門，以及唐樓內有多間劏房，濃煙形成「煙囪效應」，火勢迅速蔓延，住客難以逃生，造成9死，34人受傷。

淘大工業村迷你倉四級火

2016年6月21日，淘大工業村迷你倉發生四級大火，大火焚燒歷時108小時，救火時間較1970年焚燒約72小時的葵涌盈豐酒房工業大廈5級大火高，成為其時香港歷來工業大廈最長命火警。大火導致參與撲救的高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，12名消防員受傷及附近多名居民不適送院。2022年5月10日，死因裁判官裁定兩名事主死於不幸。

五級火：

大埔宏福苑發生五級火警

2025年11月26日大埔宏福苑發生五級火警，當時屋苑正進行全苑外牆維修，宏昌閣外牆竹棚率先起火。竹棚外圍的防護網迅速燃燒，加速火勢蔓延。消防處於下午2時51分接獲多宗報案後，首批人員於3時02分抵達現場，隨即將火警升為三級。火勢持續擴大，當局於3時34分提升至四級，至傍晚6時22分正式宣布為五級火警。消防處研判，燃燒的竹棚碎屑在風勢助長下，導致大火迅速波及其他大廈。火警至今造成55死123傷，死者包括一名消防員。

嘉禾大廈五級火

2008年8月10日，旺角彌敦道嘉禾大廈發生五級大火，造成4人死亡55人受傷，死者包括兩名消防員。消防處出動超過200名消防員救火，大火一度造成彌敦道交通癱瘓。

嘉利大廈大火

1996年11月20日油麻地嘉利大廈發生五級大火，肇因燒焊火舌疑燒着電梯槽雜物引起火警，火勢迅速蔓延，整幢大廈燒通頂，焚燒逾20小時，當時不少被困的人在窗外呼叫、揮動毛巾、投擲紙張等，向在場的消防員求救。這場大火最終造成41人死亡，80人受傷，包括一名消防隊目殉職。創下自火警分級制設立後最多人喪生的五級火。嘉利大廈其後於2003年拆卸，重建為現時的商廈「佐敦薈」

