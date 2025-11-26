Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜一文睇社區資源 臨時庇護中心、臨時住宿及免費借尿袋資訊

社會
更新時間：23:20 2025-11-26 HKT
發佈時間：23:20 2025-11-26 HKT

大埔發生五級火。今日（26日）下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣發生火警，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙席捲半空，多名居民報案。消防員到場發現大廈外牆棚架起火，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。消防處表示下午3時02分將火警升為三級，之後在下午3時34分升為四級，並於傍晚6時22分升為五級。整合社區資源，一文睇跨部門援助站、臨時庇護中心、臨時住宿資訊。

市民查詢火警死傷者資料

警方熱線：1878 999

跨部門援助站

  1. 大埔民政事務處設於雅麗氏何妙齡那打素醫院
    熱線：2658 4040
  2. 沙田民政事務處設於威爾斯親王醫院
    熱線：3505 1555

臨時庇護中心

  1. 東昌街社區會堂（大埔東昌街25號康體大樓1樓）（22:00資訊：已滿額）
    電話：2253 1637
  2. 廣福社區會堂（大埔廣福邨）（21:40資訊：已關閉）
    電話：2657 2948
  3. 大埔社區中心（大埔鄉事會街）
    電話：2653 4220
  4. 富善社區會堂（大埔安埔路12號） （21:40資訊：已滿無位）
    電話：2543 1518
  5. 善樓（善導會）（大埔船灣陳屋168號）

臨時住宿

  1. 沙田麗豪酒店有少量房間免費入住
    電話：2649 7878
  2. YWCA烏溪沙青年新村（馬鞍山鞍駿街2號）
    電話：2642 9420 廖小姐
  3. 大元邨銘恩中心會堂
    剛開放為庇護中心可供留宿
    電話：2661 6246

開放休息站

  1. 銘恩中心教會（大埔大元邨多層停車場地下）
    陳牧師 9443 3733 
  2. 賽馬會大埔綜合青少年服務中心（大埔廣福邨廣仁樓220-229室）
    電話：2653 8514

通宵情緒支援

  1. 新界傷健中心（大埔廣福邨廣平樓地下110-115室） 
    電話：2638 9011
    歡迎輪椅人士及行動不便長者
  2. 禮賢會大埔金福堂 （大埔安富道2-8號金富樓2字樓） 
    電話：2665 1786 / 9852 9901
  3. 救世軍大埔青少年綜合服務中心（大埔大元邨泰民樓3樓301-316室）
    通宵開放
    電話：2667 2913
  4. 宣道會大埔堂（大埔廣福道152-172號大埔商業中心十三樓）
    趙牧師：9746 8710
    大埔各 24/7 Fitness  @247fitness_taipo @247fitness_taipo2 @247fitness_taipo3 @247fitness_hkstp
  5. 基督教星愛堂（大埔崇德街8號一樓）
    鄧小姐：6922 6202
  6. 聖公會救主堂社會服務中心（廣福邨廣仁樓2樓201-206室）
    24小時支援熱線：2651 1998
  7. 基督復臨安息日大埔教會（廣福道70號寶康大廈2字樓A座）
    電話：2796 7180 / 6057 1737
  8. 大埔聖母無玷之心堂（大埔運頭街10號）
    電話：2652 2655
  9. 馮梁結中學（大埔寶湖道22號）（22:00更新：人多）
    電話：2651 6033 
  10. 救世軍大埔長者社區服務中心（大埔鄉事會街2號大埔社區中心二樓）
    電話：2653 6811 
    通宵看顧有需要長者
  11. 心理輔導應急隊
    聯絡電話 6238 4843 曾先生

寵物支援

  1. 香港寵物會寵物救援團隊救護車
    寵物救護熱線電話：97822999
    通報單位編號及寵物種類，電話：5481 4646
  2. 阿棍屋 @hjoyandmercy
    電話：9738 7272
  3. 動物暫托（貓）
    FB： @大埔人大埔貓
    FB：@ 香港群貓會
  4. 動物暫托（狗）
    唯珍牽 @reginapaws_hk
    電話：5408 9929
  5. 臨時安置（貓狗）
    香港拯救貓狗協會 @hkscda
    電話：9864 1089
    愛護動物協會24小時拯救熱線
    電話：2711 1000
  6. 出借寵物氧氣（QQ O2 寵物氧氣）
    5541 6234（Q媽）、9790 5359（Abby-請WhatsApp Call）
  7. 出借飛機籠（貓）
    Don Don Pet Travel：9440 6668N24
  8. 社區動物醫院（洪水橋德興樓地下4-6號舖）
    24小時服務；診金及X光免費
    電話：2956 5999
  9. 新界（北）動物醫療中心 （新界上水新豐路50至52號地下） 
    診金全免
    電話：2507 7411 / 8404 2979 （Whatsapp）
    營業時間︰早上9時至午夜12時
  10. 香港社企動物醫院
    24小時服務；聞氧免費
    電話：2668-6618

行動電源支援

  1. CHARGESPOT
    即時起於大埔區提供160小時免費充電器租借
    直至另行通知
  2. CSL大埔門市緊急支援
    大埔超級城A區14-15號商店
    免費借出 ChargeSpot 行動電源／店內手機充電

房署開放中轉屋、臨時收容中心和過渡性房屋 共逾3400個單位

房屋局局長何永賢深夜在社交平台發文表示，房署已開放中轉屋、臨時收容中心和過渡性房屋共逾3400個單位，供居民入住。其中寶田中轉屋和臨時收容中心，及龍田臨時收容中心，可提供逾2000個單位及床位，供受火災影響的居民入住。房署屋邨管理團隊亦正全力協助受影響的廣福邨居民。

過渡性房屋專責小組也立即聯絡所有營運機構，盤點目前可供入住的單位數目，統計出超過1400個單位可供有需要居民入住，涵蓋港九新界。當中，約280個單位為大埔的過渡性房屋項目，包括善導會「善樓」、九龍樂善堂「樂善村」，及房協與港鐵合作的「策誠軒」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 送往東昌街社區會堂
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 有酒店提供客房安頓
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
突發
1小時前
習近平對大埔宏福苑火災死難者表示哀悼。新華社
大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援
即時中國
2小時前