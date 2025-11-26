大埔宏福苑五級火｜一文睇社區資源 臨時庇護中心、臨時住宿及免費借尿袋資訊

大埔發生五級火。今日（26日）下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣發生火警，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙席捲半空，多名居民報案。消防員到場發現大廈外牆棚架起火，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。消防處表示下午3時02分將火警升為三級，之後在下午3時34分升為四級，並於傍晚6時22分升為五級。整合社區資源，一文睇跨部門援助站、臨時庇護中心、臨時住宿資訊。

市民查詢火警死傷者資料

警方熱線：1878 999

跨部門援助站

大埔民政事務處設於雅麗氏何妙齡那打素醫院

熱線：2658 4040 沙田民政事務處設於威爾斯親王醫院

熱線：3505 1555

臨時庇護中心

東昌街社區會堂（大埔東昌街25號康體大樓1樓）（22:00資訊：已滿額）

電話：2253 1637 廣福社區會堂（大埔廣福邨）（21:40資訊：已關閉）

電話：2657 2948 大埔社區中心（大埔鄉事會街）

電話：2653 4220 富善社區會堂（大埔安埔路12號） （21:40資訊：已滿無位）

電話：2543 1518 善樓（善導會）（大埔船灣陳屋168號）

臨時住宿

沙田麗豪酒店有少量房間免費入住

電話：2649 7878 YWCA烏溪沙青年新村（馬鞍山鞍駿街2號）

電話：2642 9420 廖小姐 大元邨銘恩中心會堂

剛開放為庇護中心可供留宿

電話：2661 6246

開放休息站

銘恩中心教會（大埔大元邨多層停車場地下）

陳牧師 9443 3733 賽馬會大埔綜合青少年服務中心（大埔廣福邨廣仁樓220-229室）

電話：2653 8514

通宵情緒支援

新界傷健中心（大埔廣福邨廣平樓地下110-115室）

電話：2638 9011

歡迎輪椅人士及行動不便長者 禮賢會大埔金福堂 （大埔安富道2-8號金富樓2字樓）

電話：2665 1786 / 9852 9901 救世軍大埔青少年綜合服務中心（大埔大元邨泰民樓3樓301-316室）

通宵開放

電話：2667 2913 宣道會大埔堂（大埔廣福道152-172號大埔商業中心十三樓）

趙牧師：9746 8710

大埔各 24/7 Fitness @247fitness_taipo @247fitness_taipo2 @247fitness_taipo3 @247fitness_hkstp 基督教星愛堂（大埔崇德街8號一樓）

鄧小姐：6922 6202 聖公會救主堂社會服務中心（廣福邨廣仁樓2樓201-206室）

24小時支援熱線：2651 1998 基督復臨安息日大埔教會（廣福道70號寶康大廈2字樓A座）

電話：2796 7180 / 6057 1737 大埔聖母無玷之心堂（大埔運頭街10號）

電話：2652 2655 馮梁結中學（大埔寶湖道22號）（22:00更新：人多）

電話：2651 6033 救世軍大埔長者社區服務中心（大埔鄉事會街2號大埔社區中心二樓）

電話：2653 6811

通宵看顧有需要長者 心理輔導應急隊

聯絡電話 6238 4843 曾先生

寵物支援

香港寵物會寵物救援團隊救護車

寵物救護熱線電話：97822999

通報單位編號及寵物種類，電話：5481 4646 阿棍屋 @hjoyandmercy

電話：9738 7272 動物暫托（貓）

FB： @大埔人大埔貓

FB：@ 香港群貓會 動物暫托（狗）

唯珍牽 @reginapaws_hk

電話：5408 9929 臨時安置（貓狗）

香港拯救貓狗協會 @hkscda

電話：9864 1089

愛護動物協會24小時拯救熱線

電話：2711 1000 出借寵物氧氣（QQ O2 寵物氧氣）

5541 6234（Q媽）、9790 5359（Abby-請WhatsApp Call） 出借飛機籠（貓）

Don Don Pet Travel：9440 6668N24 社區動物醫院（洪水橋德興樓地下4-6號舖）

24小時服務；診金及X光免費

電話：2956 5999 新界（北）動物醫療中心 （新界上水新豐路50至52號地下）

診金全免

電話：2507 7411 / 8404 2979 （Whatsapp）

營業時間︰早上9時至午夜12時 香港社企動物醫院

24小時服務；聞氧免費

電話：2668-6618

行動電源支援

CHARGESPOT

即時起於大埔區提供160小時免費充電器租借

直至另行通知 CSL大埔門市緊急支援

大埔超級城A區14-15號商店

免費借出 ChargeSpot 行動電源／店內手機充電

房署開放中轉屋、臨時收容中心和過渡性房屋 共逾3400個單位

房屋局局長何永賢深夜在社交平台發文表示，房署已開放中轉屋、臨時收容中心和過渡性房屋共逾3400個單位，供居民入住。其中寶田中轉屋和臨時收容中心，及龍田臨時收容中心，可提供逾2000個單位及床位，供受火災影響的居民入住。房署屋邨管理團隊亦正全力協助受影響的廣福邨居民。

過渡性房屋專責小組也立即聯絡所有營運機構，盤點目前可供入住的單位數目，統計出超過1400個單位可供有需要居民入住，涵蓋港九新界。當中，約280個單位為大埔的過渡性房屋項目，包括善導會「善樓」、九龍樂善堂「樂善村」，及房協與港鐵合作的「策誠軒」。