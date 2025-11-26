Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜教育局 : 中華基督教會馮梁結紀念中學等6間學校明日停課

社會
更新時間：22:10 2025-11-26 HKT
發佈時間：22:10 2025-11-26 HKT

就今日（26日）大埔宏福苑五級火警，教育局深表難過及關注，正全力跟進各持份者的需要，並提供適切支援。教育局發言人表示，局方事發後已即時聯絡大埔區學校校長會及位於宏福苑附近的學校，並派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員前往設於大埔富善社區會堂及善樓的臨時庇護中心，為受影響的學生提供適切支援。

受火警及道路阻塞交通影響，中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等，將於明天（27日）停課。另外，如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局大埔區學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者。就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。

 相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園

宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響


明日是小一自行分配學位的註冊日期。教育局會要求相關學校聯絡受影響家長，為其獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。

教育局呼籲區內學校及教職員留意學生情緒，為有需要的學生提供適切支援。教育局教育心理學家及大埔區學校發展組人員會與學校保持緊密聯繫，繼續為學校提供所需協助。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 送往東昌街社區會堂
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 有酒店提供客房安頓
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
突發
1小時前
習近平對大埔宏福苑火災死難者表示哀悼。新華社
大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援
即時中國
2小時前