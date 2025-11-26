Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜宏昌閣有低層住戶一度被困 曾無助感慨：燒死應該唔會 最多吸入濃煙死

社會
更新時間：22:01 2025-11-26 HKT
發佈時間：22:01 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，釀成至少12死16傷，當中包括一名消防員。有宏昌閣低層住戶被困，一度向外求救，約3小時終於救出，他被困時曾表示「我開唔到門㗎喇，兩邊走火通道都着晒火，一開門啲濃煙就會攻入嚟」，更指「燒死應該唔會嘅，最多吸入濃煙死㗎啫。」

宏昌閣住戶李先生表示，當時情況是「兩邊走火通道着晒火，一開門啲濃煙就會攻入嚟」，續指「唯有等囉，一係濃煙吸入過多缺氧…燒死應該唔會嘅，最多吸入濃煙死㗎姐。」

他亦曾在被困時拍攝短片，「而家都黑鼆鼆喇，成間都係煙，唯有等消防員嚟救囉。」

李先生被困約3小時，其後獲救脫險，他透露是消防員用使雲梯將他救出，「濃煙都攻進來，開門已不能出去，樓上樓下都在燒，最後消防員用雲梯把我救出來。」又憶述當時情況，「我想我那一層有單位有長者未能離開，因為門口聽到有人叫，但好像救不到，我摸黑出去走廊，拖到兩人進來我的單位，有兩人年紀比較大，先拖入單位去幫助他們。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 送往東昌街社區會堂
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 有酒店提供客房安頓
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
突發
1小時前
習近平對大埔宏福苑火災死難者表示哀悼。新華社
大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援
即時中國
2小時前