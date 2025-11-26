大埔宏福苑五級火｜宏昌閣有低層住戶一度被困 曾無助感慨：燒死應該唔會 最多吸入濃煙死

大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，釀成至少12死16傷，當中包括一名消防員。有宏昌閣低層住戶被困，一度向外求救，約3小時終於救出，他被困時曾表示「我開唔到門㗎喇，兩邊走火通道都着晒火，一開門啲濃煙就會攻入嚟」，更指「燒死應該唔會嘅，最多吸入濃煙死㗎啫。」

宏昌閣住戶李先生表示，當時情況是「兩邊走火通道着晒火，一開門啲濃煙就會攻入嚟」，續指「唯有等囉，一係濃煙吸入過多缺氧…燒死應該唔會嘅，最多吸入濃煙死㗎姐。」

他亦曾在被困時拍攝短片，「而家都黑鼆鼆喇，成間都係煙，唯有等消防員嚟救囉。」

李先生被困約3小時，其後獲救脫險，他透露是消防員用使雲梯將他救出，「濃煙都攻進來，開門已不能出去，樓上樓下都在燒，最後消防員用雲梯把我救出來。」又憶述當時情況，「我想我那一層有單位有長者未能離開，因為門口聽到有人叫，但好像救不到，我摸黑出去走廊，拖到兩人進來我的單位，有兩人年紀比較大，先拖入單位去幫助他們。」