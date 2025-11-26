Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜李家超主持跨部門緊急會議：對消防員殉職極度哀傷 指示全力做好滅火救援工作

社會
更新時間：19:32 2025-11-26 HKT
發佈時間：19:32 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火，釀成至少12死16傷，當中包括一名消防員。行政長官李家超表示，對今日下午在大埔宏福苑發生的大火極度關注。大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。

即時啟動緊急事故監察及支援中心  全力協助受火警影響居民

他已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示部門全力做好滅火救援救治工作。各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫管局亦已啟動應急機制，全力救治傷者。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園

宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響

