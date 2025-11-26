Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關「Customs YES」暑期工作實習計劃頒證書 陳子達 : 讓青年踏出職涯發展重要一步

社會
更新時間：19:18 2025-11-26 HKT
發佈時間：19:18 2025-11-26 HKT

香港海關昨日（25日）於海關總部大樓舉行「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）暑期工作實習計劃2025證書頒發典禮，頒發感謝狀及實習證明書予支持機構代表及「Customs YES」會員。

海關關長陳子達致辭時表示，香港海關已連續5年舉辦暑期工作實習計劃，今年共提供130個本地及內地實習崗位，吸引超過1 200名青年報名。實習計劃的成功全賴各支持機構鼎力支持，讓青年得以在實踐中成長，踏出職涯發展的重要一步。

今年計劃涵蓋三個重點，包括（一）首次提供在北京和瀋陽的實習職位，協助青年接觸更多元的內地產業環境，提升他們於內地就業的競爭力；（二）連續第二年為中學生提供不同的職場體驗，讓他們及早探索個人志向，訂立職涯方向；及（三）提供更多立法會議員助理實習職位，透過參與政策研究、提供議會行政支援及走訪基層社區，讓青年親身體驗和了解立法會議員的工作，從而推動他們日後投入公共服務。

2025年立法會換屆選舉將於12月7日舉行，陳子達亦於會上呼籲來賓踴躍投票，齊盡公民責任，共建更美好香港。

未來，海關會繼續與業務合作夥伴攜手，為青年創造更多暑期實習機會，協助他們認識國家和放眼國際，為未來發展奠定基礎。

