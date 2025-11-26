大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火，釀成至少13死，包括一名消防員，以及多人受傷。宏昌閣外牆棚架率先起火，其後蔓延至宏泰閣及宏新閣等大廈。大埔宏福苑大維修近年已爭議不斷。根據大埔宏福苑業主立案法團文件顯示，屋苑於去年7月進行大維修，至今已動工超過一年，原預計於明年3月至6月分批拆除棚架，惟一直未能完工。承辦商為宏業建築工程有限公司，有居民曾投訴在工程施工期間，有工人吸煙的問題。

《星島頭條》就火災致電承建商，對方電話正在忙線；而業主立案法團電話則未有人接通。

宏福苑業主不滿3.3億元大維修方案 去年罷免法團

大埔宏福苑原業主立案法團於去年1月通過3.3億元方案進行屋苑大維修，要求8座共1,984戶，每兩個月、分6期繳交16至18萬元的維修費，結果引起大量業主不滿，相關工程於去年7月起動工。有業主按《建築物管理條例》法定要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以及重選法團代表，去年9月部分業主成功召開特別業主大會，經過討論後，以大比數通過罷免在任逾10年的法團，及選出新法團代表。

相關新聞：宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響

宏福苑新法團原預計明年3至4月開始拆棚

新法團代表承諾會重新檢視大維修合約的條款，並與業主共同監管大維修進度。根據宏福苑法團的會議紀錄，法團在去年6月舉行第一次法團大會，跟進強制驗樓計劃及工程集資安排。法團於今年9月在周年大會中匯報工程進度時表示，大維修承辦商為會加快工程進度，第一期（宏昌閣、宏盛閣及宏志閣）預計於明年3至4月開始拆棚，第二期（宏新閣、宏建閣及宏泰閣）預計於明年4至5月拆棚，而第三期（宏仁閣及宏道閣）則於明年4至6月拆棚。

相關新聞︰大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園

有宏福苑居民投訴工人施工期間吸煙

翻查資料，有關棚架工程已動工超過一年，其中包括重建天台太陽能板、窗楣窗簷、批盪、灌漿舖紙皮石等工序。在該法團去年第3次全體會議中提及，有居民曾投訴在工程施工期間，有工人吸煙的問題。及後受超強颱風「樺加沙」影響，有關棚架結構出現損毀，在10月上旬需要進行加固修葺工作。

相關新聞︰大埔宏福苑大火｜大埔公路元洲仔段來回方向全線封閉 大部分巴士需改道