九巴車長車廠內遭撞斃 勞工處票控九巴沒有確保僱員安全 排車員稱車廠巴士停泊後相距不足兩呎

前年9月有九巴車長於九龍灣車廠天台疑遭同事泊車時撞斃，事後九巴公司被勞工處票控一項「沒有確保僱員的安全及健康」罪，案件今於觀塘裁判法院開審。九巴排車員供稱，他負責在涉事車廠停泊巴士，而車廠巴士泊好後，巴士之間相距不足兩呎，他通過時亦須側身行走。辯方盤問下，排車員確認九巴要求員工在車廠內行走時使用行人通道，排車時應注意盲點，車長和排車員均須定期上課「温故知新」。案件明續審。

排車員稱巴士停泊後兩車相距不足兩呎

被告為九龍巴士(一九三三)有限公司，傳票控罪指被告於2023年9月7日身為羅育權的僱主，於九龍灣九巴車廠沒有提供合理安全系統於天台停車場的工作系統，沒有提供資料指導監督予羅。

控方今傳召九巴排車員張國松作供，張稱他在涉案九龍灣車廠工作，在凌晨4時便會上班，負責把車廠內行車通道上的巴士停泊到合適的車位，好讓駕駛頭班車的巴士司機能夠順利把巴士駛出車廠，而車廠內的巴士妥當地停泊後，巴士與巴士之間的距離僅餘不足兩呎，他經過和取車時亦要側身行走，而由於工作量大，往往會有9至10名排車員同時工作。

排車員張國松。蘇正謙攝

就前年9月7日，羅育權被發現在車廠5樓受傷及後不治。張國松稱他事前並不認識羅，他也是在後來才知道當日發生事故。惟張確認他和肇事排車員孫偉亮當日均負責排車工作，而他們排車員是自行內部分工，公司方面並沒有人指導分工，及要求注意排車風險。

確認九巴要求排車時注意盲點看不清時不應開車

辯方盤問時，張同意所有排車員都是較為資深的合資格巴士司機，但張不同意排車是「手扳眼見」的功夫，稱須經一段磨練後，才會變得容易。張又確認，所有車長和排車員均須定期上課「温故知新」，課上會提及泊車應注意的風險、確保途人注意到巴士存在等。

辯方續指，九巴向排車員提供的資料中，提及排車時應注意盲點，如果看不清楚、便不應移動車輛，甚至排車員須下車查看或找同事協助。張均同意，並確認車廠內車務督察會關注駕駛安全事宜。張亦同意，九巴要求員工在車廠5樓行走時，應使用行人通道；而張由2016年到九龍灣車廠工作、至2023年為止，未曾聽說過類似本案的事故。

翻查資料，肇事排車員孫偉亮被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件排期於明年6月15日在區域法院開審。

案件編號：KTS12808/2024

法庭記者：王仁昌