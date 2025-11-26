列車有問題即時知！港鐵PHM系統全天候監測 楊美珍：港鐵DNA就是安全

港鐵一直以「安全第一、質量至上」為原則，由鐵路基礎設施設計到日常營運，再到鐵路設施保養維修及資產管理等，旨在將安全落實在每個環節。港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍接受《星島頭條》訪問時形容「港鐵DNA就是安全」。她舉例稱，即使一對月台幕門，亦有很多安全考慮，如果幕門未能完全關上，為確保安全，列車駛入月台時會減慢速度。她又透露，港鐵現時使用「列車性能和健康監測系統」（PHM），以實時監測列車表現，現已於東鐵綫、南港島綫及市區綫Q-Train新列車應用。

「國際鐵路安全會」第四次在港舉辦 楊美珍感榮幸

適逢「國際鐵路安全理事會」今日（26日）開幕，楊美珍表示，「國際鐵路安全理事會」是全球鐵路安全領域最重要的平台之一，香港能夠第四次舉辦，對此感到十分榮幸。今屆更是由國家鐵路局、機電工程署及港鐵公司共同主辦，充分體現兩地在鐵路安全領域的緊密合作。

港鐵在不同範疇應用「智慧營運」 實時監察行車狀況

楊美珍提到，今年主題強調「創新」及「科技」，港鐵公司在不同範疇已應用「智慧營運」，例如輕鐵站月台的閉路電視具備影像分析功能，可以監察月台情況，同時識別車站旁邊的交通燈信號，以及偵測行人過馬路情況。如果有行人或者物件停留在路軌，系統會即時向輕鐵車長發出警示，亦會於需要時向乘客及行人發出廣播，避免發生意外，提升營運安全。

楊美珍表示，「列車性能和健康監測系統」可以將每架列車及其關聯子系統，包括與安全有關的設備，例如制動系統和車門等的運作，實時顯示予車廠和車務控制中心的人員，進行全天候監察。

楊又謂，該系統可以將列車的數據整合，透過大數據分析，進行實時監察，及時發出警報，提醒人員盡快處理，「列車萬一有運作不暢順的情況，車務人員可以透過PHM盡快排查受影響的子系統，同時作出有針對性的處理，並盡快恢復正常列車服務，減低對乘客影響」，未來亦會陸續應用於其他鐵路綫路。

此外，楊美珍介紹，近年來港鐵亦積極推動「智慧維修」，並設立「車務數據中心」，配合多個實時智能監測技術，透過大數據分析，以提升維修效率。

記者：謝宗英

攝影：盧江球