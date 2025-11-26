綠置居宏緻苑揀樓 彩虹邨重建戶獲1號籌選中「樓王」：中了六合彩

新一期綠置居今早（26日）開始揀選單位，推售包括新建項目的九龍灣宏緻苑、4個重售項目（啟鑽苑、高宏苑、錦柏苑及清濤苑）及342個租置回收單位。

早上9時許，位於觀塘的房委會綠置居銷售小組辦事處已經有數十名市民排隊，等候入「簡報房」揀選單位。至10時，辦事處一度人頭湧湧，水洩不通，大批中籤人士圍在屏幕前，觀看各單位的出售情況，有職員在場維持秩序。有提早近兩小時到場的市民被保安勸退，稱須在指定時段才能進場選購單位。

1號籌梁女士買入「樓王」 讚環境較好又方便

首輪揀樓人士為華富邨、彩虹邨清拆家庭。買入了宏緻苑高層的「樓王」的梁女士透露，將與先生、兒子同住。她形容心情頗開心，早前已到單位參觀，由於該單位「夠大」，加上是「樓王」，「（視線）高過麗晶花園，遮擋程度沒那麼高，都是首選單位。」她稱相比舊居彩虹邨，宏緻苑的環境較好和方便，也有兩個地鐵站選擇，又形容像中了六合彩，「是好難得的機會，好突然，不知為何變了1號籌。」

住在彩虹邨12年的70歲朱女士亦買入宏緻苑中層、459呎大單位，計劃與先生、兒子同住，一家三口會一起供樓，「這裏面積大些，之前（彩虹邨）約200幾、300幾呎，環境和景觀差不多，都是望向街」。不過她提到，新居距離彩虹站稍遠，加上購買生活用品要去麗晶花園或者啟德站附近，「之前樓下就有，要慢慢適應。」她稱彩虹邨清拆前，已有置業念頭，惟同區的私人屋苑價錢昂貴，「要800多萬，沒有想過買，與居屋差很遠」，亦有嘗試抽綠表居屋，「抽了4、5次，一直都抽不到，直到要清拆，今次號碼排得很前。」

宏緻苑景觀無遮無擋成心水選

有為家人揀選單位的李先生表示，由於父母和弟弟原本住在彩虹邨，受清拆影響需要搬遷，早前一家人已前往單位參觀。他笑言「做了兩、三天功課」，最後決定選出宏緻苑一個中層、向東的大單位，「覺得單位的座數很合適，景觀都不錯，前面無遮無擋，都是大家的心水。主要他們負責（供樓），我也會支持下。」

位於九龍灣的新建項目宏緻苑，3座一共2576個單位，實用面積193至466平方呎，價錢為115萬至349萬元。今期另有262個重售綠置居單位可供揀選，分別有4個為啟鑽苑、57個為錦柏苑、48個為清濤苑及153個為高宏苑，以及新一批342個租置回收單位可供購買。

記者：何姵妤

攝影：何家豪

