恒大獲批於加拿大等地申凍結丁玉梅逾18億港元資產 官：確保港禁令有效的必要做法

中國恒大去年被清盤人接管後，入稟向恒大創辦人許家印及其前妻丁玉梅、恒大前行政總裁夏海鈞等人及公司，追討合共約468億港元股息及酬金。恒大早前成功申請禁制令，阻止各被告處理名下600億港元全球資產。恒大進一步要求在加拿大及新加坡等地向丁玉梅提告，以尋求及執行禁制令，丁玉梅反對。高等法院法官高浩文認為現居英國的丁玉梅有轉移資產風險，今批准恒大申請，以凍結丁玉梅在當地共逾18億港元資產，並認為此舉是確保香港禁制令有效性的必要措施。

被告一方質疑恒大無理推測有意轉移資產

恒大集團希望法庭容許它在澤西、直布羅陀、加拿大及新加坡等指定司法管轄區向丁玉梅提告，以執行、承認或尋求與香港禁制令條款相若的法庭命令，並希望法庭容許其在該等訴訟中使用因香港禁制令所得的資料。

丁玉梅則要求恒大集團承諾不得在香港、英國、開曼群島及英屬維爾京群島以外地區向丁玉梅展開訴訟，不得在任何訴訟中使用因香港禁制令所得的資料，不得執行香港禁制令或尋求類似性質的命令。丁玉梅一方另質疑恒大無理推測她出國時更改行程是計劃轉移資產，認為法庭完全沒有基礎推論丁玉梅有意圖轉移資產或不遵守任何法庭命令。

法官高浩文指出，恒大在香港取得資產禁制令後，隨即向倫敦高等法院申請並取得與香港禁制令條款大致相同的禁制令（下稱：英國禁制令）。丁玉梅去年根據英國禁制令作出資產披露，顯示她在英國、澤西、直布羅陀、加拿大、新加坡、香港及中國內地均持有價值高達或超過15萬英鎊（折合約港幣154萬元）的多項資產。根據丁玉梅的資產披露，她在澤西、直布羅陀、加拿大及新加坡四地的6間銀行内，管有共約18.2億港元資產。

恒大已通知丁玉梅曾提及的銀行有關香港禁制令及英國禁制令的存在，希望該些銀行凍結丁玉梅的戶口。指定司法管轄區的部分銀行已表明會遵守香港及英國禁制令的條款，而加拿大滿地可銀行、加拿大帝國商業銀行、加拿大皇家銀行、直布羅陀及新加坡的瑞士嘉盛銀行，均指恒大需有當地法院命令，銀行才可遵守香港及英國禁制令，澤西巴克萊銀行則暫未回覆恒大。

官指恒大有權確保香港禁制令於指定地區有效執行

法官指出丁玉梅在澤西、直布羅陀、加拿大及新加坡四地內持有逾18億港元的資產，該些資產受香港禁制令約束，若不在四地執行香港禁制令，恒大則無法確保香港禁制令的有效性，更何況5間銀行已清晰表明恒大需取得當地法院命令才可在當地執行香港禁制令。

法官認為丁玉梅一直採取不必要的不合作態度，多次拒絕提供銀行資產資料，難以相信她會自行遵守禁制令，不處理名下資產，而丁玉梅早前申請撤銷香港禁制令但未正式判決，故香港禁制令仍然有效，恒大亦有權確保香港禁制令在指定司法管轄區有效執行。而且恒大在指定司法管轄區申請類似禁制令，不會對丁玉梅或其他人士造成不當壓迫或損害。

法官考慮到恒大集團須先取得法庭許可，才可在香港以外地區執行香港禁制令或申請性質類似的禁令，遂批准恒大的申請，下令丁玉梅需支付恒大的訟費。

另一方面，由於丁玉梅的前夫許家印一直拒絕執行法庭命令披露資產，恒大清盤人今年4月遂向高院申請接管許家印的資產。法官歐陽浩榮已批准有關申請，委任恒大清盤人為接管人，接管許家印全部資產，負責根據禁制令來識別及保存資產。法官另委任律師何文基做監督律師，接管人須向其定期匯報，並一同處理潛在利益衝突。

案件編號：HCA551/2024,HCMP1080/2024

法庭記者：劉曉曦