立法會選舉｜一文睇清全港選舉活動一覽 選舉繽紛日、免費入場設施及特別優惠詳情
更新時間：15:58 2025-11-26 HKT
發佈時間：15:58 2025-11-26 HKT
發佈時間：15:58 2025-11-26 HKT
為迎接12月7日立法會換屆選舉，政府推出一系列優惠措施鼓勵市民投票，並將12月6日定為「選舉繽紛日」，全港各區將舉辦多元化活動。《星島頭條》為大家整理這兩日的重點活動及優惠資訊，方便市民規劃參與。
- 12月6日重點活動
- 12月7日重點活動
- 商戶優惠
12月6日政府重點活動
- 當晚在西九文化區舉辦「同心投票創未來大滙演」，匯集各台藝人表演及著名魔術師演出，與市民共慶。
- 當日在本港多處地點舉辦嘉年華活動，康文署於6個場地舉辦「選舉樂繽紛」，加入體育元素。
- 大埔海濱公園舉行公民教育嘉年華。
- 灣仔及北角海濱推出水陸體驗活動。
- 環境及生態局會聯同九巴於荔枝角月輪街車廠展出古董巴士及電動巴士
- 8個紀律部隊將舉辦活動及開放設施供市民參觀，例如青衣消防局、政府飛行服務隊停機坪。
- 濕地公園免費開放。
- 康文署場地免費入場，包括公眾游泳池、科學館、太空館、藝術館等。
- 「綠在區區」回收獲雙倍積分。
- 食環署在街市進行宣傳選舉的活動，向市民派發禮物。
- 房屋委員會指定商場、街市及油塘「大本型」商場消費滿指定金額，消費滿指定金額，可獲額外1小時免費泊車。
- 法定古蹟景賢里將於逢星期六及日開設導賞團予市民免費報名參加。
12月7日政府重點活動
- 濕地公園繼續免費開放。
- 康文署多個場地仍維持免費入場，包括公眾游泳池、科學館、太空館、藝術館等。
- 「綠在區區」回收獲雙倍積分
- 食環署在街市進行宣傳選舉的活動，向市民派發禮物。
- 房屋委員會指定商場、街市及油塘「大本型」商場消費滿指定金額，消費滿指定金額，可獲額外1小時免費泊車。
相關新聞：
立法會選舉︱12月6日及7日康文署泳池、科學館等免費開放 陳國基：心意卡無編號 不能查證有否投票
相關新聞：
立法會選舉｜港鐵12.7提早開頭班車 推投票抽獎 300份電子優惠券最高金額5萬
立法會選舉｜周大福集團推近500萬優惠 市民憑「心意謝卡」可於K11 MUSEA及 Art Mall 換領50元消費券
商戶優惠
新世界發展
- K11 MUSEA及K11Art Mall現金消費券（消費滿100元便可獲得50元折扣），每日名額1,207名，共派33日，總值約2,000,000元。
周大福創建
- 香港會議展覽中心：價值500元的餐飲優惠券（消費滿1,000元可用），共1,500張，總值750,000元。
- 港怡醫院：價值1,000元體檢或醫美優惠券（消費滿2,000元可用），共500張，總值500,000元。
- 周大福人壽：價值1,000元的保費折扣券（指定產品消費滿10,000元可用），共127張，總值127,000元。
啟德體育園
- 啟德零售館：價值300元的電子消費優惠券（消費滿600元可用），共4,000張，總值1,200,000元。
佐丹奴
- 購物優惠券（消費滿600元便可獲得100元扣減），共3,000張，總值300,000元。
港鐵
- 港鐵商場推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過300份、由1,000元至最高50,000港元的港鐵商場電子優惠券。
香港戲院商會
- 市民可憑投票後獲贈的實體心意謝卡，到10間院線的票房購票，可享5折優惠，每卡限購乙張半價戲票
六大商會推抽獎
中華總商會、廠商會、工業總會、總商會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會，將合辦名為「共建未來・感謝有您」商界同盟全城大抽獎活動。
最Hit