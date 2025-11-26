Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

雙程證老婦假結婚為與港兄團聚 認串謀詐騙罪囚1年

社會
更新時間：12:08 2025-11-26 HKT
發佈時間：12:08 2025-11-26 HKT

持雙程證的65歲內地婦去年藉與港男假結婚，虛報來港與配偶團聚被控。被告今早在沙田裁判法院承認1項串謀詐騙罪，求情指兄長在香港生活，愚蠢犯只為與兄長團聚而犯案。署理主任裁判官鄭紀航考慮後以18個月監禁為量刑起點，認罪後判處12個月監禁。

辯方求情指被告黎輝琼在內地讀書至小三，之後一直務農，直至25歲結婚成為全職家庭主婦。辯方續指被告20多年前離婚，育有3名子女，兄長則在香港生活，被告為與兄長團聚才愚蠢犯案，現已非常後悔，因此即時認罪。鄭官判刑遂以18個月監禁為量刑起點，認罪扣減至12個月。

65歲被告黎輝琼，持中華人民共和國往來港澳通行證到港，被控項串謀詐騙罪，承認於2024年3月某天至2025年10月3日期間（包括首尾兩天），在香港或其他地方，與黃耀基及其他不知名人士串謀詐騙香港特區政府入境事務處處長及其人員，即黎藉與黃耀基締結結婚，並不誠實地及虛假地向處長及其人員表示，黎來港目的是為了探望配偶並與其團聚，從而誘使處長及其人員作出違反其公務職責的行為，既在原本不會批准的情況下批准黎進入香港。

案件編號：STCC3833/2025
法庭記者：陳子豪

