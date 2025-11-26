國際鐵路安全理事會年度會議揭幕  李家超：與內地及全球夥伴攜手推進鐵路發展

第35屆國際鐵路安全理事會年度會議今日（26日）起在香港舉辦，主題為「通過創新與合作促進鐵路安全」，設為期4日的場地會議及兩日的技術考察。行政長官李家超致辭時表示，鐵路是促進聯通、提供韌性和推動發展的強大引擎，香港會與內地及全球夥伴攜手推進鐵路發展。

李家超：10年內將實現深港地鐵網絡無縫對接

今次會議由內地與香港共同舉辦國際會議，彰顯兩地在鐵路安全及規管領域的緊密合作，以及在全球鐵路專業領域的影響力。李家超表示，隨著廣深港高鐵在2018年開通營運，香港與內地之間的跨境鐵路服務進入新時代，本港目前無縫接入全長超過48000公里的高速鐵路網絡，為出行、貿易和經濟的融合創造全新機會。從香港西九龍站出發，更可前往96個目的地，通關手續便捷高效，大幅提升乘客出行便利，鞏固本港作為區域物流和交通樞紐地位。

李家超又指，香港與深圳正合作推進兩個跨境鐵路項目，分別是港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段，以及北環綫，有關項目將於10年內實現兩地的地鐵網絡無縫對接。

國家鐵路局副局長王啟銘表示，安全是鐵路發展的生命線，中國鐵路持續推進基礎設施現代化，強化設備整個生命周期的質量管理，同時全面推行從業人員分層分類的培訓，不斷提升專業素養和應急處置能力。

王啟銘：國家鐵路局正加快推進高速磁懸浮交通系統研發和實驗

王啟銘指，國家鐵路局會積極運用大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術，實時監測基礎設施和運營裝備，作風險預警和智能決策。目前正加快推進時速600公里級別高速磁懸浮交通系統的研發和實驗，力爭在高端技術領域取得新的突破。另外，有運用數據驅動建設智能雲平台，智能調度系統和運用自動駕駛等創新技術，全面提升路網運行效能和安全的韌性。

他強調，開放合作是中國鐵路堅定不移的發展戰略，積極參與全球鐵路事業，推動基礎設施硬聯通與規則標準軟聯通協同發展。

歐陽伯權：港鐵積極運用創新科技持續提升安全性

港鐵公司主席歐陽伯權表示，從鐵路基礎設施的設計與維護，到日常營運以推動城市前行，安全植根已港鐵的每一個環節，令港鐵在香港、内地及海外城市管運的鐵路，每日贏得數以百萬乘客的信任。

他又指，鐵路面對的挑戰隨著時代變遷而改變，促使港鐵積極運用創新科技持續提升安全性，並與業界和監管機構攜手，共同以創新思維和協作推動鐵路安全。

記者：謝宗英

攝影：盧江球

