頂好大光麵突宣布12月結業 結束57年營運：味道會完結 但回憶一直留著

社會
更新時間：10:54 2025-11-26 HKT
發佈時間：10:54 2025-11-26 HKT

頂好大光麵一直是茶餐廳的名物，去年曾因電視節目而翻紅，但今日(26日)突然在社交平台發文，指經過多番考慮後，決定在12月結營運。

頂好大光麵在其社交平台發帖，指經過多番考慮，決定在12月結束營運。帖文寫到，57年來，大光麵承蒙各界客戶、合作夥伴及消費者的支持同信任。頂好大光麵在帖文中致謝意，並指「能夠成為大家嘅日常，係我哋最大嘅幸福」。大光麵最後亦指「味道會完結，但回憶一直留著」。

網民對大光麵的結業深表不捨，盛讚是「香港味道」、「味道好食過出前一丁」、有網民慨嘆「又要變成集體回憶」、「心都痛，呢啲香港老品牌會好快會被淘汰」，亦有網民希望有日大光麵能夠東山再起。

大光麵60年代推出 去年曾一度翻紅

大光麵是香港製造的即食麵，由生產「公仔麵」的金源食品於1960年代推出。由於它僅有麵餅，沒有獨立包裝與調味粉，因此被稱為「光麵」，主要供應給茶餐廳、大牌檔及車仔麵檔使用。去年，負責人接受電視節目訪問時提到，以往全港有八成茶餐廳均使用「頂好大光麵」，但自九十年代起，隨著中國製即食麵進入香港市場，並以較低價格競爭，導致越來越多茶餐廳轉用中國即食麵。至今，約有八成茶餐廳選用中國即食麵，而「頂好大光麵」的市佔率僅餘約兩成。節目播出後，引發廣泛關注。

大光麵本來設有多個系列，但其「特級大光麵」和「好味麵」在去年5月因成本問題停產，影響本地沙嗲牛肉麵的供應。

↓立即下載星島頭條App↓

