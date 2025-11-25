Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱新聞處長廖李可期政總洗樓籲投票 再沿中環行人天橋派傳單

社會
更新時間：18:42 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:42 2025-11-25 HKT

立法會換屆選舉將於12月7日投票，政府新聞處一直積極推動宣傳工作，處長廖李可期今日（25日）到部門位於中環海港政府大樓總部的多個辦公室「洗樓」，呼籲同事與親朋好友踴躍投票。廖李可期表示，同事對「12.7齊投票」的訊息相當深刻，亦十分期待選出代表自己的立法會議員，共同推動香港良政善治。

機械人及機械狗助陣宣傳投票訊息

廖李可期隨後帶領一眾同事走出辦公室，沿中環行人天橋向公眾派發單張，廣傳12.7齊投票的訊息。現場除了機械人和機械狗助陣外，還加上於11月初正式啟用、具動態展示優勢的電子海報顯示屏作背景，沿途吸引不少途人駐足及打卡。

電子海報系統第一期共有56個顯示屏，涵蓋由國際金融中心一期至信德中心的中環行人天橋，每小時可展示逾100張海報。系統啟用後率先宣傳十五運會和殘特奧會，現時則重點宣傳選舉訊息。

