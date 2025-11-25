Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

球員涉打假波案 特赦證人稱盧斯安奴WhatsApp提供球賽情報 並表示會盡力製造角球

社會
更新時間：18:27 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:27 2025-11-25 HKT

前港會後衛霍斌仁涉利誘隊友「打假波」案，今於東區裁判法院續審。控方特赦證人供稱，涉案中西區康樂體育會後衛盧斯安奴在案發時會透過WhatsApp提供球賽情報，包括入球數和角球數等，而盧斯安奴給的情報相對準確，亦曾透過證人投注外圍，及表示自己會在球賽中盡力製造角球。審訊明續。

與盧斯安奴於WhatsApp群組討論如何操縱賽果

特赦證人成嘉狄（Kartik Srivastava）今供稱，案發時他和被告之一、中西區後衛盧斯安奴會在涉案WhatsApp群組討論球賽，包括球賽的可能性和他們可以做些甚麼去操縱賽果，盧斯安奴會告知其球隊能否勝出及預計角球數目，有時亦會透露入球數，而盧斯安奴在球隊中擔任後衛，給予的情報亦相對地較為準確。

成嘉狄稱自己和盧斯安奴、霍斌仁及Waheed Mohammad在現實中見面多於一次，而盧斯安奴從來不會自己投注球數，他只會透過成嘉狄、Waheed或其他人下注。在2022年10月16日、中西區與九龍城的賽事前，Waheed曾詢問該球賽會否出現多於4次角球；成嘉狄稱當時向Waheed表示會，因為他事前已向盧斯安奴確認此事。

盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）。何健勇攝
盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）。何健勇攝
Waheed Mohammad。何健勇攝
Waheed Mohammad。何健勇攝
霍斌仁。何健勇攝
霍斌仁。何健勇攝
屠俊翹。何健勇攝
屠俊翹。何健勇攝

中西區在同年10月23日的球賽中對上元朗，成嘉狄當時在WhatsApp群組提出下注角球數目應該較為容易，因為盧斯安奴在中西區，盧斯安奴自己至少能製造3次角球；後來盧斯安奴則回覆角球要多於9次並不容易，他會盡力而為，但無法保證成功。

曾助盧斯安奴及屠俊翹投注

成嘉狄又提到，2023年4月3日、中西區與南華有球賽，他賽前曾透過WhatsApp詢問盧斯安奴會否勝出，而盧斯安奴則表示自己的球隊應該會贏。成嘉狄遂下注中西區勝出，並詢問盧斯安奴要否跟隨下注，盧斯安奴其後亦透過成嘉狄投注。

成嘉狄續供稱，屠俊翹案發時也有參與足球賭博，及曾由他協助投注，而兩人亦會透過WhatsApp交流球賽結果等情報，包括其他球隊的賽事，因屠可能認識其他球員或知道其他球隊的內部消息。

霍斌仁踢入「烏龍球」後稱操縱賽果不容易

另外，控方今向成嘉狄展示涉案WhatsApp訊息記錄時，提到2023年4月16日、愉園對騰翱MG的球賽，成嘉狄在賽後曾發訊息稱讚霍是MVP（最有價值球員），因霍在該場球賽中「烏龍球」，而霍當時回應指操縱賽果有時候並不容易。

4名被告依次為29歲霍斌仁、27歲外圍賭注中介人Waheed Mohammad、36歲中西區康樂體育會後衛盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29歲屠俊翹。

4人同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至前年4月30日與成嘉狄及其他人串謀，以欺詐手段贏取一名收受賭注者的金錢，致使愉園體育會有限公司在賽事中落敗、或操控入球或角球數目，以在相關足球賽事中贏取金錢。霍另被控3項向代理人提供利益罪。除屠外，其餘3人另被控串謀賭博時作弊罪。

案件編號：ESCC438/2024
法庭記者：王仁昌

