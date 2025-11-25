李小龍誕生85周年︱李小龍會獲捐贈「故居紀念牌」屹立恆豐中心商場一樓

適逢今年是李小龍85歲誕辰，李小龍會今日（25日）公布獲機構捐贈，將於李小龍家族故居舊址（恆豐中心商場內一樓）籌建「李小龍童年故居紀念牌」，以紀念其家族曾居住彌敦道218號一樓的歷史。

李小龍居住最久的地方

昔日Katherine building的舊址位於彌敦道216號至228號，是7個街號相連的建築。李小龍及家人居住於218號一樓接近30年（由日治期間（1941-45年間）至70年代初），是李小龍居住最久的地方，度過童年及青少年時期。在他1959年赴美留學後，也曾多次回到此地居住。

黃耀強冀李小龍IP吸引遊人 帶動本土文化

目前商場一樓露台放置了臨時「紀念牌」佈置，計劃完工後將放在同一地方。李小龍會會長黃耀強表示，自2013年「李小龍事蹟徑」第一期落成後，一直希望能延續下去，故半年前開始構思，獲機構捐贈紀念牌，他相信李小龍IP可吸引市民及外國遊客來港，亦帶動本地旅遊業及本土文化。

紀念牌仍在籌備階段 盼有文字解說及故居圖片

黃耀強稱，是次活動並沒有向政府申請資助，現時仍在籌備階段，但期望不僅是「紀念牌」，而是設有文字解說及故居圖片，例如Katherine building以前和現在對比，或是新增不同語言版本和增設二維碼。至於「李小龍事蹟徑」第一期落成多年，他提到不少地方已有破損，現時獲善心人資助修復，「費用要完成後才可計算，每一站的修復費用不一樣，估計一站大約數萬至20萬。」

李小龍胞弟李振輝：重遊舊地很開心

負責捐贈是次紀念牌的公司董事李建楠表示，公司現址和李小龍有很深的淵源，在收到李小龍會提議後，很快達成共識。適逢今年是李小龍85歲誕辰，希望為他送上一份有意義的禮物。他稱，今天與李小龍胞弟李振輝重遊舊地，得知旗下酒店的宴會廳正正是故居坐向，故構思日後將舉辦紀念活動。

李小龍胞弟、李小龍會名譽主席李振輝亦形容重遊舊地，心情「很開心、興奮」。他憶述舊居有4,000呎，住了一家十幾口，「大家吃飯也是兩桌一起吃，那時候很開心。」

他亦介紹，昔日從「騎樓」望出去是新樂酒店，「剛才走進來（酒店宴會廳）很有歸屬感 ，好像回到家，從『騎樓』看出街上」。

記者：何姵妤

攝影：陳浩元