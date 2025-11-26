人才辦四辦線上招聘會 星人才獲聘馬會來港發展

為回應國際人才求職需求，香港人才服務辦公室（人才辦）今年先後舉辦四場針對國際人才的線上招聘會，讓身處海內外的人才也能與香港僱主直接配對，開拓來港發展機會。

香港賽馬會在其中一場線上招聘會中，成功招攬海外優秀人才，包括一位在新加坡工作逾10年的創科專家。該人才10月抵港後已快速適應，與馬會同事相處融洽，迅速融入團隊。

Abhishek表示，加入馬會後，很快已適應工作環境，與同事相處愉快。

人才辦今年舉辦四場「全球線上職業博覽會」，邀請知名企業參與，提供多樣化職位空缺，協助企業跨洋招募國際人才，讓參與者發掘來港發展的機會。

據統計，首三場線上招聘會的活動網站瀏覽量接近100,000次，並收到逾12,000份履歷表。其中一對一線上面談環節促成逾16,000次會面，促進人才與企業深度交流，雙方反饋均十分正面。參與人才來自歐美、澳洲、東南亞及內地等地，以9月份第三場為例，超過75%參與者來自海外，且逾60%參與者擁有碩士學位或更高學歷。

人才辦今年先後舉辦4場線上招聘會，打破地域限制協助國際人才與本地僱主配對。

獨特模式助精準配對人才

參與機構之一的香港賽馬會人才招攬主管賀卓賢（Paul Hotchan）表示，馬會與人才辦緊密合作，透過參與人才辦活動招攬更多國際優秀人才。他表示，透過參與線上招聘會，接觸到不少高學歷及經驗豐富的國際創科人才，從對話中發現他們關心事業發展外，也希望了解在香港的生活質素，以判斷是否適合帶家人定居。

他認為招聘會中線上面談的環節，能助企業與人才有效互動，馬會亦能分享企業文化和核心價值，以確保能找到合適人才擔任最適合的職位。

他認為，政府近年推出多項人才措施，為有意來港發展的人才提供便利，加上人才辦的多元化支援，有助於人才順利落戶香港，而馬會作為世界級體育及娛樂機構和香港主要僱主之一，員工來自不同背景，海外人才也能輕易融入，馬會並會為個別人才提供個人化支援，協助他們順利適應新環境。

Abhishek認為人才辦可以多舉辦線上招聘會，這對身處海外人才很有幫助。

面談後 3 個月順利落戶入職

曾在主題樂園和跨國電訊集團出任網絡安全崗位的人才Abhishek Sengupta，7月參與線上招聘會，隔月獲聘後決定從新加坡轉赴香港發展，並剛於10月中正式到港，擔任馬會資訊科技大型事故應變高級技術經理。他在技術架構及風險防範領域擁有15年經驗，在新加坡發展十年後冀尋求新發展，獲知人才辦舉辦線上招聘會即決心參與。

他形容這次是職涯中最獨特的體驗，「線上招聘會切合求職者所需，提供非常方便使用的平台，以輕鬆與香港僱主建立聯繫，增加雙方了解。我認為人才辦可以多舉辦線上招聘會，這對身處海外人才很有幫助！」

他認為，香港作為國際大都會，擁有獨特優勢和多元發展機遇，是發展事業的理想地點，建議國際人才抱持開放心態來探索機會。入職才一個月的他笑言，來港後無論工作或生活體驗都非常好，感激人才辦和馬會給予全方位支援，協助他順利踏出來港發展的第一步。

Abhishek感激人才辦和馬會給予支援，助他迅速融入香港生活。

人才辦將繼續舉辦多元化活動

人才辦總監陳海勁指出，來港人才最關注求職及創業，相信今年舉辦與合辦的四場線上招聘會和八場實體招聘會，有效為海內外人才提供與僱主直接配對的機會，順利入職並與家人安心落戶香港。

他指出：「人才是推動香港高質量發展的核心動力，人才辦將繼續通過全方位活動，包括招聘會及外地宣傳活動，招攬更多國際人才支持香港未來發展，同時為來港人才提供多元化支援服務，助他們融入香港生活。

左起：香港賽馬會馬會資訊科技大型事故應變高級技術經理Abhishek Sengupta、人才辦總監陳海勁、香港賽馬會人才招攬主管Paul Hotchan。