零廢氣零噪音零氣味 煤氣公司提供氫能發電方案助本港綠色轉型

現時本港大部分建築地盤依賴傳統柴油發電機運作，產生大量廢氣和噪音，不僅危害健康，亦影響空氣質素。近年積極推動氫能應用的煤氣公司，憑藉成熟的技術優勢和基礎設施，率先推動多個氫能發電方案，主打「零廢氣、零噪音、零氣味」，開拓本港低碳能源市場。

氫能發電機組解決柴油發電機空氣污染和噪音問題

香港市民每天使用的煤氣，其實是用天然氣和石腦油生產而成的合成燃氣，不但與煤炭這種高污染燃料無關，更屬於低碳排放的燃料，當中成份約一半是潔淨的氫氣。煤氣公司近年再進一步，從合成燃氣中抽取氫氣，供應予交通、建築、數據中心等行業使用。

煤氣公司更與一間新能源科技公司共同開發移動式氫能發電系統，這套大約一個貨櫃大小的機組，應用由煤氣公司生產的氫氣，透過「氫燃料電池」產生電力。煤氣公司總經理（工商市務及營業）江紹權表示，氫能發電機組運作時只產生純水，既無廢氣而且寧靜，特別適合建築工地使用。「它解決了工地使用傳統柴油發電機的空氣污染和噪音問題。除了是環保的選擇，氫能發電直接減低工程對附近居民的影響，使工地有更長的運作時間。」

煤氣公司總經理—工商市務及營業江紹權向建造業界介紹氫能發電方案。

氫能發電應用場景廣泛，包括位於科學園的全港首個予公眾使用的電動車自動氫能充電系統。（模擬圖片）

煤氣公司與建造業議會合作 促進低碳氫在工地應用

為了促進低碳氫在工地的應用，早前煤氣公司與建造業議會達成策略合作，向建築業界就氫能發電一體化解決方案提供建議，並物色合適的氫能設備供應商，更計劃於九龍灣建造業零碳天地設置氫能發電機組，作為示範項目。

由於氫能發電機組可移動到不同場景發電，除了工地外，機組亦適用於港口設備、大型活動等臨時供電場景。事實上，在早前舉辦的第十五屆全運會高爾夫球賽事中，正是由該套機組為粉嶺高球場部分設施提供「氫電」。

江紹權表示，煤氣公司近年積極開發包括氫能在內的綠色能源，以加速各行業的綠色轉型。今年7月，煤氣公司與香港科技園公司合作，攜手建設全港首個公眾電動車自動氫能充電系統，預計明年投入運作。充電系統直接從燃氣管道抽出高純度氫氣，經氫燃料電池轉化成電能，再輸出到科學園5個電動車充電樁。

氫能發展是香港走向碳中和關鍵一環

香港要走向碳中和，氫能發展是關鍵一環。多年來，煤氣公司在港九新界鋪設的3,700公里地下管網，這意味著不用長途運輸，不必擔心船運、貨車帶來的額外碳排放，直接從腳下的管道取氣就行。這種「就地取材」的模式，大幅降低了氫氣的碳足跡，也讓供應鏈變得更短、更靈活。

更進一步的突破在將軍澳。煤氣公司攜手國際環保企業威立雅，正在將軍澳堆填區興建全港首座「綠氫」生產設施。這座廠房利用堆填區產生的生物沼氣，經過處理後製成零碳排的綠氫。項目預計2026年投產，屆時每天可生產約330公斤氫氣，是本港邁向清潔能源的重要一步。