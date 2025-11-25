《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 數碼時裝展》開幕 沉浸式體驗時尚世界

2025年「香港時裝薈」其中一個重點活動——由香港設計中心（HKDC）主辦、數碼時裝領域先鋒FabriX 策劃的《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 數碼時裝展》今日（25日）正式開幕。是次活動延續巴黎時裝周的《Tomorrow Was___》展覽，再次與法國高級訂製和時尚聯合會（FHCM） 合作，進一步探索時尚與科技的交織，讓前衛的數碼高級訂製體驗觸手可及，讓時尚創意融入日常生活。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席開幕禮致辭時表示，數位時尚在過去十年中迅速崛起，如今已融入從設計、生產到零售，節省了時間和材料，使企業無需實體產品便可開展業務，突破地理限制。是次展覽展現數位時尚的無限可能，更是今年「香港時裝薈」最令人期待的亮點之一。在虛擬體驗中展出的7位設計師，其中有3位香港人嶄露頭角，展現了新世代設計師的創意。

未來兩周將舉辦一系列時尚活動

她提到，該展覽已於去年9月在巴黎亮相，今次是首次在香港舉行，鼓勵大家充分探索，沉浸在充滿活力的時尚世界。她稱，接下來的兩周將舉辦一系列時尚活動，「香港時尚薈」持續至12月7日，在多個地點呈現豐富的設計。

香港設計中心主席勞建青表示，是次展覽有作為里程碑的意義，香港設計中心一直致力於推廣設計，並支持本地設計師拓展全球市場。展覽融合了巴黎時裝周的全球視角和香港新興時裝設計師及視覺藝術家的創意，打造了一個讓人身臨其境的空間，進行互動、沉浸式的體驗。

展覽分為四大展區，在「The Doll House：時尚風格的起點」展區，參觀者可欣賞超過40款收藏家珍藏的復古玩偶，以及本地娃娃藝術家Ning Lau製作逾20款的作品。而在「進入Avatar虛擬化身年代：重塑你的身份」展區，參觀者可穿過一條萬花筒鏡面隧道，每一面倒影都化身另一個「Mini-You」。

壓軸展區參觀者可化身為數碼時尚巨星

至於「從巴黎到香港：重新定義未來時尚體驗」展區，參觀者可以透過「AR（擴增實境）試衣間」將7位巴黎時裝周設計師與香港設計師的作品「穿在身上」，其中三位香港設計師包括「時裝創業培育計劃（FIP）」及「設計創業培育計劃（DIP）」的 DEMO 創辦人 Derek Chan、「DFA 香港青年設計才俊獎（YDTA）」及「設計創業培育計劃（DIP）」的 rőyksopp gakkai 主理人Brun Chan及「香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）」的「Tigerstrolling」設計師Tiger Chung。

最後的壓軸展區為「數碼型格 Afterparty：揭曉專屬「Virtual Me」！」，透過快速掃描參觀者的容貌，參觀者便會以一款隨機的未來造型，出現在大屏幕中，化身為數碼時尚巨星，並戴上耳機聆聽懷舊80年代的粵語金曲，體驗「無聲派對（Silent Disco）」。

展覽詳情：

地址： AIRSIDE 三樓 GATE33 藝文館（九龍啟德協調道2號） 日期： 即日至12月2日 開放時間： 星期一至四（中午12時至晚上8時） 星期五至日（上午11時至晚上9時） 費用： 全免

記者、攝影：何姵妤