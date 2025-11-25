東涌龍運巴士車禍致2死6傷 死者代理人向司機及巴士公司索償

東涌裕東路近東涌東交匯處2022年12月發生奪命交通意外，一輛龍運巴士先後撞上中型貨車和輕型貨車，造成至少兩死六傷。其中一名死者的遺產代理人昨（24日）入稟區域法院，指意外因巴士司機疏忽及違反法定責任所致，現向司機及龍運巴士追討賠償。司法機構網頁顯示，本案目前排期於明年5月15日作核對列表審核聆訊。

原告為死者林佳的遺產代理人歐麗芬，被告依次為吳晉駒及龍運巴士有限公司（Long Win Bus Company Limited）。入稟狀指，死者林佳於2022年12月16日早上約9時14分，在東涌裕東路近東涌東交匯處一場交通意外中離世，意外涉及一輛由龍運巴士有限公司擁有的巴士，並由時任龍運僱員吳晉駒駕駛。上述意外是由吳的疏忽及違反法定責任所致，而龍運巴士亦對此負有替代責任。原告現向兩名被告追討賠償，以及相關利息和訟費。

翻查資料，吳去年在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害兩罪，被判囚3年2個月及停牌5年。

案件編號：DCPI4420/2025

法庭記者：雷璟怡