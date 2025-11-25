Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東涌龍運巴士車禍致2死6傷 死者代理人向司機及巴士公司索償

社會
更新時間：13:45 2025-11-25 HKT
發佈時間：13:45 2025-11-25 HKT

東涌裕東路近東涌東交匯處2022年12月發生奪命交通意外，一輛龍運巴士先後撞上中型貨車和輕型貨車，造成至少兩死六傷。其中一名死者的遺產代理人昨（24日）入稟區域法院，指意外因巴士司機疏忽及違反法定責任所致，現向司機及龍運巴士追討賠償。司法機構網頁顯示，本案目前排期於明年5月15日作核對列表審核聆訊。

原告為死者林佳的遺產代理人歐麗芬，被告依次為吳晉駒及龍運巴士有限公司（Long Win Bus Company Limited）。入稟狀指，死者林佳於2022年12月16日早上約9時14分，在東涌裕東路近東涌東交匯處一場交通意外中離世，意外涉及一輛由龍運巴士有限公司擁有的巴士，並由時任龍運僱員吳晉駒駕駛。上述意外是由吳的疏忽及違反法定責任所致，而龍運巴士亦對此負有替代責任。原告現向兩名被告追討賠償，以及相關利息和訟費。

翻查資料，吳去年在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害兩罪，被判囚3年2個月及停牌5年。

案件編號：DCPI4420/2025
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
9小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
13小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前