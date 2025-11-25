派藝人吳家忻出席活動後遭拖欠服務費 「試當真」入稟向兩公關公司追討共逾130萬元

人氣YouTube頻道「試當真」於2022年和2023年分別與兩間公關公司合作，為旗下藝人「Kayan9896」安排參與公關活動，但活動完成後卻遭「拖數」至今。「試當真」遂入稟區域法院，向兩家公關公司分別追討欠款連利息近50萬元及逾80.8萬元。司法機構網頁顯示，兩案暫無聆訊排期。

原告為試當真有限公司（Trial & Error Limited）。首案被告為思匯傳訊有限公司（Square Communications Limited，下稱思匯傳訊）；次案被告為布斯公關有限公司（Buzz PR & Company Limited，下稱布斯公關）。

稱思匯傳訊拖數23個月欠服務費連利息逾80.8萬

首案入稟狀指，試當真與思匯傳訊於2023年10月5日達成協議，思匯傳訊就FW23 Tommy Hilfiger的線上行銷和開幕活動聘用原告為活動提供藝人服務。協議中列明，活動時間為2023年10月15日至2024年1月14日，試當真旗下藝人吳家忻「Kayan9896」的工作範圍包括拍攝影片、出席品牌活動、發布社交媒體帖文等，涉及總共35萬元服務費。思匯傳訊同意在確認工作後向「試當真」支付3成訂金，即約10.5萬元；餘款需在2023年12月8日之前支付。

試當真於2023年10月28日發出發票，當中包含每逾期一個月，須額外支付10%利息的條件。思匯傳訊在2023年12月6日，根據協議支付了10.5萬元訂金。

2024年2月左右，試當真根據協議在工作完成且到期日屆滿後，要求思匯傳訊支付餘下的服務費共24.5萬港元不果，翌年5月20日再發信警告會索取罰款，惟被告一直未有付款。直至上周五（21日）入稟當天，思匯傳訊已延遲付款23個月，利息累計達563,500元。

指布斯公關過期35個月未找數連本帶利欠49.5萬

次案入稟狀則指，2022年11月9日，試當真與布斯公關達成協議，布斯公關就「Ferragamo 22 X Kayan9896」的活動，聘用試當真提供藝人服務。協議中提及，布斯公關須在工作確認後、2022年12月9日或之前，全數支付11萬港元服務費用予試當真，若逾期未付則以每月10%利率計算利息。在上述活動期間，試當真安排了藝人「Kayan9896」依照工作範圍履行服務。

在2023年1月開始，試當真按協議要求布斯公關支付服務費共11萬港元，甚至於今年9月22日發出最後通牒仍然無果。直至昨天入稟時累計35個月已滾存利息38.5萬元。

案件編號：DCCJ6354、6392/2025

法庭記者：雷璟怡