野豬翻摷食物散落一地 露營客無視遍地垃圾走人？ 營友怒斥「無手尾」自發執拾

戶外露營時，間中都會見到野豬出沒覓食。有網民周日（23日）發文，稱日前露營時有野豬夜襲馬鞍山昂坪營地，不但狂扯帳篷，還狂咬一番，苦主在文中指「瞓瞓下見到個豬鼻」，影片中更見兩名大漢揮舞樹枝並不斷呼喝驅趕，場面驚險。另有露營友在社交專頁發文，怒斥有露營人士「無手尾」，遺下大量垃圾和食物包裝在大草坪便離去，擔心引來更多野豬和老鼠，破壞生態環境。

露營友斥「玩完唔識拎自己垃圾落山？」

該網友在露營群組帖文中，指周五（21日）到同一營地露營，翌日早上發現大草坡滿地突然遍佈垃圾、食物包裝，相信是前一晚被野豬翻摷後散落一地。他在文中直言，「識得上嚟Camping開大餐、睇日出，玩完唔識拎返自己啲垃圾落山？」他又斥相關人士「啲垃圾散落喺大草坡、扮睇唔到唔執返，拍拍屁股就走咗去。」

事主向《星島頭條》表示，昂坪營地不時有大型野豬出沒，牠們容易被食物及垃圾味道吸引，若無處理好或將食物掛上樹，野豬便會試圖「搶食」。他指，周五晚上大草坡一帶不時傳來普通話和廣東話混雜的驚叫聲、趕走野豬的叫罵聲，以及嬉鬧聲，又留意到遺留在草地的食物和垃圾包裝是簡體字和內地食物，故相信是前一晚的內地露營人士無妥善清理便離去。

內地露營客增 事主稱部分人欠環保意識

事主收拾行裝準備離開時，眼見大草坡垃圾遍地，加上一陣臭味， 形容「實在太污糟」，相信其他行山人士見到也不會好受，更擔心有人會「有樣學樣」亂拋垃圾，招惹更多野豬或老鼠，而自己不趕時間，故自發清理現場。

本身喜歡越野跑和行山的事主坦言，香港郊外有山有海，「好靚，又好方便到達」，指山上舒服乾淨的環境得來不易，認為上山遊玩「自己垃圾自己帶走」是基本責任。據他所見，近年內地旅客行山露營情況很多，部分人有一定環保意識， 但始終會有「老鼠屎」置垃圾於不顧。

事主又分析，或許是兩地文化不同，部分內地旅客不明白為何山上景區無垃圾桶，甚至覺得「自然有人會處理垃圾」。而露營產生的垃圾、廚餘更多，部分人亦對生火燒地、應對野豬、嘈音問題及禮儀守則意識較弱。他希望有關單位能向大眾和遊客宣傳愛護郊野環境、自己垃圾自己帶走、不要胡亂生火等基本概念。

野豬關注組：營地本來就是野豬棲息地

野豬關注組發起人黃豪賢（Roni）向《星島頭條》表示，不少人以「黑點」形容野豬常出沒的營地，但事實上該區本來就是野豬棲息地，強調其實是人類走進牠們的生活空間，才增加衝突機會。他鼓勵大家應持互相尊重心態，而非妖魔化野豬，讓生態、人類和動物共存。

Roni指，野豬一般會避開人，若主動靠近多由人類行為引致，包括營地承載量遠超負荷。他以今次的馬鞍山昂坪營地為例，指不少人會在指定營地以外「非法紮營」；另有露營人士無處理好食物和垃圾，積聚氣味吸引野豬覓食。他又科普，野豬嗅覺靈敏，可聞到距離500米外，甚至地底10多米的食物味道。林林總總的原因都令野豬有習慣到營地取食物，最終改變習性，出現衝突。

野豬嗅覺靈敏 膠袋放食物不足夠

他提醒，單用膠袋存放食物並不足夠，建議用密封保溫箱，亦可把食物吊高在高處或樹上，又呼籲千萬不要把食物放在帳篷內，否則野豬會衝入營找食物。他認為漁護署等政府部門應加強控制人流、管理承載量，也需增派清潔人手，並改善垃圾桶設計，避免被野生動物翻找。最後應加強教育，建議可在小紅書等平台宣傳不要餵野豬、生火燒地、須自行帶走垃圾等基本概念。

記者：陳俊豪

圖片來源：Kei MK @FB香港人露營分享谷