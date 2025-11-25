競委會開展宣傳教育活動 提醒企業交換敏感資料或違法 提供指引助識別風險

競爭事務委員會今日（25日）展開大型宣傳教育活動，冀透過一系列宣傳工作，提醒企業注意交換敏感商業資料的潛在違反《競爭條例》風險，鼓勵各界守法。

競委會：交換未來定價意向可能違反《競爭條例》

競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章表示，交換資料會否引起《條例》下的競爭問題，牽涉資料的商業敏感程度、詳細程度、市場特徵、資料新舊和交換資料的頻率。若與競爭對手交換有關價格、顧客或成本等敏感商業資料，尤其是未來定價意向，則可能違反《條例》。他指，至今入稟競爭事務審裁處的15宗案件中，有5宗涉及交換敏感商業資料的行為，牽涉多個不同界別，其中四宗案件的所有答辯人均被裁定違反或牽涉入違反《條例》。

他提醒企業若收到敏感資料，不要置之不理，亦不要根據資料作相關行動，應劃清界線並立即舉報。此外，他強調企業亦有可能透過第三方，例如行業協會、供應商或分銷商，交換有關資料，而這同樣損害競爭，須負上法律責任。

提供指引助企業避免相關風險

競委會行政總裁畢仲明表示，一般公眾可能會認為交換敏感商業資料對競爭的影響並不明顯，但事實上卻同樣有損害競爭及消費者利益的可能性，因此宣傳活動將提供實用的資訊和指引，協助企業識別並避免相關風險。他又指，競委會特別為行業協會準備了簡便合規指南，提醒他們及其會員在會議時如何避免風險。

宣傳活動今日正式展開，由藝人伍允龍及黃山怡（糖妹）主演的電視宣傳短片及三集浪漫短劇《禁忌之密語》，於今日首播。競委會亦同步出版小冊子講解相關行為，並就該議題舉辦巡迴展覽及主題講座。

記者、攝影：曾智華