天氣乾燥｜正午濕度降至30% 天文台料明日日夜溫差達7度 11.27高地吹7級風

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台指出，今日（25日）正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至30%左右。天文台預料未來兩三日日夜溫差頗大，明日（26日）氣溫介乎17℃至24℃，溫差達7度。而東北季候風補充會在明晚（26日）至周四（27日）初時抵達廣東沿岸地區，周四高地吹7級風；周五（28日）氣溫稍為下降，氣溫跌至16℃。

下午天晴非常乾燥

天文台預測本港今日天氣天晴，下午非常乾燥，氣溫介乎19°C至25°C，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

在正午12時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏南約460公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓，移入南海中南部。

11.27高地吹7級風

根據天文台九天天氣預報，東北季候風會在未來兩三日持續為華南帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣，該區早上清涼，日夜溫差頗大，明日（26日）氣溫介乎17℃至24℃，溫差達7℃。而一股東北季候風補充會在明晚（26日）至周四（27日）初時抵達廣東沿岸地區，周四高地吹7級風；周五（28日）氣溫稍為下降，氣溫介乎16℃至22℃。

位於菲律賓熱帶氣受東北季候風影響逐漸減弱

另外，現時位於菲律賓的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海中南部，隨後大致移向越南至海南島以南海域一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。而一道雲帶會在周末至下周初逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有一兩陣雨。