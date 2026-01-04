同你講故．多圖︱上環大笪地興衰錄 兩度重開難復舊日盛景 燈火夜市見證香港變遷

香港夜生活多姿多彩，可以到中環蘭桂坊感受酒吧文化、亦可以在尖沙咀的樓頂酒吧欣賞維港夜景、到廟街夜市品嚐地道小吃；其實香港夜市早在上世紀已有根基，甚至更熱鬧。夜幕低垂，70年代燈火通明的露天廣場上，叫賣聲、戲曲聲、喧鬧聲交織，相信是不少老香港記憶中難以抹去的市井交響曲。今期《同你講故》帶大家回到那個比今日廟街更喧鬧、更質樸的「平民夜總會」上環大笪地，一同尋找被遺忘的市井傳奇。

上環大笪地｜晚上燈火通明 香港舊時夜間樂園

「大笪地」一詞在粵語中有「大塊空地」或「開闊、簡陋、專賣平價貨品地方」的意思，是香港早期對露天市集的統稱。過去，市民的娛樂消遣有限，閒暇時常與街訪鄰里聚於空地，民間墟市便應運而生。每當夜幕降臨，「大笪地」便燈火通明，人聲鼎沸，成為普羅大眾晚上消閒娛樂、消費購物的好去處，當中就屬「上環大笪地」最為人津津樂道。

上環大笪地｜英軍軍營遷出形成露天巿集 集娛樂、飲食、購物一體

「上環大笪地」的歷史可以追溯至百多年前。1841年《南京條約》簽訂後，香港島成為英國殖民地。同年1月，英軍於上環水坑口街一帶登陸並舉行升旗儀式，象徵正式佔領香港，其後在當地設立軍營。該軍營後來遷至高陞街至東邊街一帶，即現時稱為「西營盤」的地區，名稱源於「軍營盤地」之意。軍營遷出後，原址留下一片林木圍繞的空地，逐漸吸引附近居民前來休憩，形成夜市，被稱為「大笪地」。

早期「上環大笪地」位於荷里活道，以江湖賣藝表演為主，包括馬騮戲、畫炭相、木偶戲和功夫雜耍等，亦有講故佬和醫卜星相者聚集講故事及占卜，為居民提供娛樂。其後該處發展為具跳蚤市場特色的墟市，售賣廉價日用品，並出現大牌檔等食肆，著名食品包括避風塘炒蟹、豉椒炒蜆、魚蛋、啄啄糖、糖蔥餅及炸蘿蔔餅等。當時攤檔的開設範圍更擴展至城隍街、鴨巴甸街一帶。

上環大笪地｜娛樂選擇日增 由百攤鼎盛到兩度復活失敗

1957至1958年間，上環林士街至摩利臣街一帶完成填海工程。1961年，港澳碼頭遷至林士街的新址。當時新碼頭旁設有日間露天停車場，二戰後部分人轉往至此擺攤，使該處在晚間成為小販集中擺賣的場所。由於地點為新填海所得，因而得名「新填地」。

新填地的經營模式與荷李活道「大笪地」相仿，同樣匯集了街頭表演、大牌檔及乾貨攤檔等，但面積卻大數十倍，因此迅速吸引大批市民前往，當時官方旅遊刊物更稱之為「平民夜總會」，大家所熟悉的「上環大笪地」指的就是位於新填地的「大笪地」。

1970年代，舊「大笪地」土地被政府收回興建荷李活道公園，整個「大笪地」遷至港澳碼頭一帶，使該處規模擴大、更廣為人知，此後亦被稱為「上環大笪地」。70年代中期，政府為興建港澳碼頭及信德中心等項目，「上環大笪地」西移並多次收窄範圍，加上娛樂選擇日增，「大笪地」逐漸式微。至1992年，因中區填海計劃將該地發展為中環（港澳碼頭）巴士總站，位於新填地的「上環大笪地」正式結束。

2002年，政府曾在信德中心鄰近填海區空地重開「上環大笪地」，設有逾300個跳蚤市場攤位，但被批缺乏昔日特色，一年內攤檔銳減至僅20多戶，不過後來因承辦商欠租、宣傳、管理不善；加上「沙士」等問題，「上環大笪地」一年後交回民政處接手，並營運至2004年2月1日結束。

啟德大笪地｜最大跳蚤市場擁逾千檔攤位 因租約糾紛落幕

啟德國際機場1998年停用後，原址跑道及停機坪等露天區域變成多元化的公共活動場地。 2000年由啟德舊機場跑道改建而成的「大笪地」是當時全港最大的跳蚤市場，佔地百萬方呎，全場有逾千個攤位，入場人次數以萬計，後因租務糾紛逐變冷清。

儘管實體的「大笪地」已不復存在，但不時舉辦一些以「懷舊大笪地」為主題的市集或嘉年華，重現當年的部分風貌，例如中環街市曾舉辦「中環大笪地 市旺添福氣」、觀塘APM商場引入「大笪地」美食等。

這些活動讓年輕一代體驗舊日情懷，也讓老香港人重溫昔日記憶。而「大笪地」的興衰不僅是一段歷史，更是香港這座城市的文化記憶。