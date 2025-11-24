七仙羽被指違反服務承諾遭索償3萬元 指收不到申索人文件押後5.13再訊

女客人疑去年預約風水師七仙羽（原名趙玲）就物業交易指點迷津，惟兩次預約均未見七仙羽現身，只能與該處其他人士會面，她先後支付共逾3.3萬購買「法器」及「自身健康」服務，惟物業最後未能以理想價格出售。女客人早前入稟小額錢債審裁處要求七仙羽全數退款，案件今日提訊，七仙羽並無到庭。七仙羽方指未能收到女客人郵遞的文件，女客人確認放棄申索購買「法器」的3,800元。暫委審裁官麥銘賢將案件押後至明年5月13日再提訊，以待雙方存檔證據。

七仙羽只收到法庭文件未接獲申索人文件

七仙羽一方甫開庭透露，未收到申索人郵遞的文件。麥官直指「唔可信」，被告不可能只收到法庭文件，而未能接收申索人的文件，惟仍批准押後案件，待雙方再次存檔證據，明言下次不會再因被告收不到文件而押後。

麥官向申索人澄清追討的款項，申索人回應「七師傅本人無履行服務」，而且被告聲稱樓宇能高過市價售出，惟最終其他估價較低的單位售價卻比涉案物業高。申索人補充，在Facebook上見被告本人親自進行服務，故才預約進行法事，惟繳費後，卻遲遲不見被告前來進行服務，終由其他人來進行「佢地所謂嘅法事」，申索人曾問「點解唔係七師傅嚟」，對方只「叫我走先、敷衍我」，申索人為是次服務支付了約1.5萬元。

申索人決定放棄申索3800元法器價錢

申索人另提及，其後第二次付費預約被告進行服務，是關於自己健康的法事，申索人指「事前有問係咪七師傅做」，獲確認後支付費用約1.5萬元。其後職員建議申索人購買價值3,800元法器，申索人指當時「職員叫我念下經」，申索人問什麽時候見到被告時，職員則回應「之後會再聯絡我」，惟最終沒有下文。

麥官向申索人確認，由於申索人認為法器並非真品，所以欲索償3,800元。申索人回應「我唔申索（法器），因為金額唔大，唔想化驗」，遂僅追討兩次的服務費用約3萬元。麥官關注，雙方是否有和解的可能性。申索人回應「有」，被告方則指「佛堂已經提供咗服務」，故認為沒有和解的可能。

指七仙羽本人無現身履行服務

申索人為郭倩怡，被告為趙玲（又稱七仙羽）。被告今未有到庭，由一名女子代表出庭。申索書指，申索人預約趙玲於2024年9月10日在太子的佛堂會面，趙玲為她處理有關出售物業的事宜。惟當日沒看到趙玲本人，只與在場的其他人士會面，他們向申索人表示可以410萬元賣出物業，申索人需支付14,680元，最終申索人的物業以408萬元出售。

申索人遂再預約，但仍未獲趙玲親自接見，另獲告知需再付1.5萬元及3,800元，申索人因而認為全程沒有與趙玲本人會談，並非由她本人提供服務，屬違反服務承諾，遂向趙玲追討所支付的33,480元。惟申索人今庭上確認放棄申索購買法器的3,800元，終向趙玲追討29,680元。

案件編號：SCTC20455/2025

法庭記者：黃巧兒