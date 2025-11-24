「陀地AI」港話通開放公測 記者試問交通路線、政府資訊準唔準？ 即睇下載及使用方法！

本港研發的生成式人工智能AI對話應用程式「港話通」（ HKChat）近日分別在iOS及Android平台上架，供市民免費下載並開放公測。「港話通」支援廣東話、普通話和英文3種語言，並整合本地知識庫和政府公開數據，主要讓市民查詢日常生活問題、政府資訊等。

《星島頭條》記者下載「港話通」，實測其回答問題效果，並與ChatGPT和GrokAI作對比，問題包括查詢交通路線、政府資訊、展覽票價等。究竟「陀地」AI「港話通」會否出錯？準確度有幾高？即睇測試結果， 以及「港話通」下載連結及登記使用方式。

港話通實測︱簡單問題準確嗎？

記者嘗試提問西九故宮博物館特別展覽「古埃及文明大展 埃及博物館珍藏」的票價和開放時間；立法會選舉投票日鄰近邊境票站的開放時間和地址；港隊在全運會共獲多少塊獎牌；以及電動私家車新牌價，「港話通」均能準確從網上尋找相關資訊，並準確回答。

▼即睇港話通回答內容▼

港話通實測︱交通路線建議

問題1：由西九故宮文化博物館前往中環摩天輪，應該乘坐什麼交通工具？路線為何？

ChatGPT和GrokAI的回答主要建議記者由故宮博物館步行至九龍站乘搭地鐵到香港站或中環站，再步行至中環摩天輪。而「港話通」反而得悉西九渡輪開通，建議從故宮博物館步行至西九渡輪碼頭，乘西九渡輪至中環九號碼頭，最後再行至中環摩天輪。

問題2：我想去大東山睇芒草，如果由港鐵將軍澳站出發應該點樣去？行山嘅路線係點？

3個AI均能提供港鐵將軍澳站至東涌的地鐵路線，再說明如何從東涌站乘搭巴士至起點伯公坳，最後詳細指出伯公坳行上大東山芒草區和折返路線。不過，ChatGPT未能提供新大嶼山巴士3M號線的資訊，行山路線也不及Grok和「港話通」詳細。

港話通︱下載及註冊方法

「港話通」推出至今已經登上本港App Store免費排行榜首位。用家可在App Store或Google Play免費下載公測版本。創建帳號需要用家提供電子郵件等，打開App後，它會要求用家允許「港話通」使用你的位置及咪高峰。

「港話通」App主頁下方，用戶可在對話框以文字或語音輸入問題，亦可直接按「天氣」、「巴士」、「法律」3個捷徑按鈕，快速查詢相關問題，亦可上載圖片和檔案。

方保僑：地域性AI更了解本港情況

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《星島頭條》表示，現時香港推出的「港話通」AI應用仍處於公測階段，屬初步公開試用，讓市民體驗並提供意見。他指「港話通」在運算能力、圖像或影片生成方面，與OpenAI、Google等當然有距離，但「地域性AI」優勢在於更了解香港本地情況，例如地區特色、生活資訊等，「等於你去旅行，梗係搵個本地導遊。」

對於「港話通」提供法律、醫療等專業回覆可能出錯，他強調任何AI都只屬「意見」，不能視為專業建議。即使回覆看似準確，用戶也應尋求真正的專家。方保僑相信本地AI可以「好似1823咁」，成為香港市民的「小助手」，例如提供本地資訊、交通查詢、政府部門相關問題等。

記者：陳俊豪