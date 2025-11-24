香港單車節︱逾6000人報名歷來最多 11.30凌晨1時起分階段封路 即睇受影響路段

「2025年新鴻基地產香港單車節」將在周日（30日）舉行，今年逾6,000人報名，創歷屆新高。警方表示，周日凌晨1時起，青嶼幹線、屯門公路、青朗公路及荃灣路，往九龍方向路段將封路並分批解封，至早上11時45分全數解封；九龍區路段則由29日晚上8時起分階段封路，並於賽事完結後分批解封，預計周日下午1時解除所有封路措施。運輸署呼籲，駕駛人士避免駕車前往受影響地區，市民應及早計劃行程以免延誤，盡量使用鐵路服務，並留意臨時改道和車站遷移安排。

155條巴士線分階段改道、縮短、暫停或遷站

非競賽項目方面，50公里和32公里組別會沿用以往路線。「衝刺王」卡雲迪殊（Mark Cavendish）、全運會三金得主李思穎，與李慧詩、梁穎儀、鄧宏業、洪松蔭等多位名將，將在50公里組別亮相。他們會途經「四隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋。

運輸署高級運輸主任何俊杰表示，尖沙咀一帶道路，包括梭士巴利道、麼地里、紅磡繞道、九龍公園徑、廣東道、柯士甸道西 、雅翔道高架路段等路線將暫時封閉。周日凌晨1時起，共155條巴士路線（包括九巴65條、城巴34條、隧巴28條、龍運27條及新大嶼山巴士一條），以及15條專線小巴路線需分階段改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站，直至道路重開。位於封路地區內的路旁停車位、巴士站、的士站、的士上落客點、公共小巴站，以及專線小巴站將暫停使用。天星碼頭巴士總站和中國客運碼頭公共運輸交匯處，將在周日凌晨2時30分至上午約10時30分期間暫停使用。

上述封路安排將不會影響由港島／九龍／新界東前往機場及大嶼山的車輛。受汀九橋（往九龍方向）封閉影響，由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處及青衣北岸公路前往青馬大橋。

青嶼幹線往九龍方向等封閉路段較平時擠塞

何俊杰續說，青嶼幹線往九龍方向上層通道將臨時封閉，由機場以及北大嶼山前往市區的交通，會較平日的周日顯著擠塞。另外，西九龍公路往西隧方向亦會臨時封閉，新界西或九龍西前往港島車輛，需改經民安隊總部的連翔道北行往西隧。

西區海底隧道（來回方向）維持正常行車

單車節的4個項目（包括兩個騎行活動及兩個賽事）均由尖沙咀東梳士巴利道近帝國中心分階段出發，覆蓋的主要路段包括九龍公園徑、柯士甸道西、雅翔道高架道路、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋、南灣隧道、昂船洲大橋、尖山隧道、沙田嶺隧道及雅翔道，並以佐敦道天橋為終點。因應上述項目的安排及進度，以上路段將會在上午約11時45分前分階段重開。

西區海底隧道（來回方向）將會維持正常行車。受西九龍公路（往西區海底隧道方向）封閉影響，由新界西或九龍西前往港島的車輛需改經近民眾安全服務隊總部的連翔道（北行）支路前往西區海底隧道。

