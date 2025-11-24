六合彩︱6800萬「幸運二金多寶」明攪珠 市民盼中頭獎後「Hea」住返工

【六合彩/幸運二金多寶/6800萬/頭獎/一注獨中】六合彩已經連續7期無人中頭獎，「幸運二金多寶」將於明晚（25日）攪珠，如10元一注獨中，預計頭獎高達6,800萬元。《星島頭條》記者今午（24日）到中環士丹利街投注站觀察，尚未到12點營業時間，便有近30名市民在門外排隊。

6800萬金多寶︱市民中頭獎想環遊世界

在中環區上班的劉先生表示，今次買了3張電腦票，與家人一人一張，「我都沒有試過中六合彩，通常超過數千萬元的金多寶也會買的」。他笑言，若中了頭獎第一時間不會告訴別人，怕別人會偷錢，只會和家人分獎金，「之後也會照常上班，『Hea住』返工」。如果中頭獎，他最想做是環遊世界，「去平日較少機會去的地方旅行，例如歐洲或者花費較多的北極。」

市民「佛系」投注：無中當做善事

同樣在中環區上班的胡先生特意來這個「最旺投注站」碰碰運氣，合共花費55元購買兩張電腦票，「當然會希望（打破連續七期無人中頭獎的紀錄），每個人都想。如果中了頭獎就甚麼都想做，最想要買一層樓，與家人去日本旅行，或者東南亞地區」。被問到有否心水號碼，他表示，最經常買的是生日日期，「總之每期都買哪些號碼，連續買數期。」

每次途經中環都會來投注的退休人士林先生透露，今次買了2,000多元、全部半注的電腦票，「半注都夠了，中幾百萬都夠。如果有幸中頭獎就更好，可以慢慢玩玩。中了當然要做善事。」被問到會否去旅行，他則指很多地方都去過，「坐飛機坐到怕，不想去了，會拎（獎金）去打麻將、賭馬。」

林先生又指，自己最高中過十多萬元，笑言從無投注策略，「買了就丟在這裏，隨便它。中到馬會就過數去戶口。沒有中，就當做善事，沒所謂。」

記者：何姵妤

攝影：盧江球

相關新聞：六合彩｜幸運二金多寶11.25攪珠 頭獎一注獨中6800萬 即睇星期二最旺號碼