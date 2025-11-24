低空經濟｜「監管沙盒X」啟動禮舉辦 陳美寶冀明年底前草擬行動綱領

政府銳意發展低空經濟，低空經濟「監管沙盒X」啟動禮今日（24日）舉行。運輸及物流局局長陳美寶表示，「監管沙盒X」將於明年初推動，涵蓋跨境路線等技術難度較高的應用場景，待累積足夠數據和經驗後，會將當中最成熟、先進的項目邁向商業應用。她亦指會諮詢業界意見，希望在明年年底前草擬「發展低空經濟規劃行動綱領」，「作為政府建構整個低空經濟頂層設計的基建設施，包括航線、航點、地上配套設施，作為整個藍圖，可以給到業界很清晰及很前瞻的方向。」

29個「監管沙盒」試點項目已「落地」

「監管沙盒」讓行業持份者能夠在指定航線內，以可控及安全方式，就一些項目概念進行測試和試驗。政府3月公布首批38個「監管沙盒」試點項目，陳美寶說，當中29個已「落地」，是很實在的成績。其中，有項目僅花18分鐘，就由數碼港飛到長洲配送醫療物資，較水陸提升6成以上效率。港鐵公司利用無人機，在晚上「黃金兩小時」檢查沿線設施，令檢查工作更精準、高效及安全。香港科學園內俗稱「金蛋」的高錕會議中心，更利用無人機清潔外牆。

陳美寶亦提到，發展局、地政總署、消防局、路政署等十多個政府部門，都紛紛利用無人機，提升不同公共服務效率，為市民帶來幸福感。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，自「監管沙盒」啟動，生產力局已為逾15個無人機應用試點項目提供安全運作、靈活測試環境，並為政策制訂者與業界提供寶貴數據和經驗，加速實現各類應用場景。進階版「監管沙盒X」將聚焦技術難度更複雜場景，包括無人機交通管理系統、重量超過150公斤的非傳統航空器、跨境操作、支持多場景以及多用戶的共享平台等，為更多無人機應用提供安全、靈活、前瞻的測試平台，促進建設具競爭力的低空經濟生態圈。生產力局將繼續以技術合作夥伴角色，協助業界進行技術發展和應用測試，推動創新方案在實際環境中落地。

記者：蕭博禧