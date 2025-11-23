「海洋光譜號」再度以香港為母港啟航 旅發局料全年有近190郵輪船次 按年增逾兩成半

國際郵輪品牌皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」今日（23日）抵港，並再次正式開展以香港為母港的航程。旅發局歡迎「海洋光譜號」載譽歸來，並指多艘國際品牌郵輪已於今年訪港，全年將有近190個郵輪船次，按年上升超過兩成半。

今年首三季訪港郵輪旅客達27萬 增22%

旅發局主席林建岳表示，今年首三季（1至9月）訪港郵輪旅客總流量約27萬，較去年同期多22%。他很高興「海洋光譜號」再次以香港作為母港，同時喜見今年有不少國際郵輪品牌以香港為母港或始發港，或安排旗下郵輪停靠香港，帶動更多國際旅客訪港；而今年全年預料錄得近190個郵輪船次，按年增加26%，涵蓋22個國際郵輪品牌，進一步彰顯香港作為亞洲郵輪樞紐的重要地位。

「海洋光譜號」今日抵港。旅發局圖片

11月迎9個國際郵輪品牌 共10郵輪訪港

隨著本港已踏入郵輪業旺季，本月已吸引了9個國際郵輪品牌、共10艘郵輪訪港，單月合共提供19個郵輪船次，當中5艘郵輪是以香港作為母港或始發港，除了今日抵港的「海洋光譜號」外，亦包括名人郵輪的「名人極致號（Celebrity Solstice）」、歌詩達郵輪的「歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）」、星旅遠洋郵輪的「鼓浪嶼號（Piano Land）」、麗星郵輪的「領航星號（Star Voyager）」。

其他在本月停泊香港的國際郵輪包括：名人郵輪「名人千禧號（Celebrity Millennium）」、荷美郵輪「威士特丹號（Westerdam）」、挪威郵輪「挪威奮進號（Norwegian Spirit）」、麗晶七海郵輪「七海探索者號（Seven Seas Explorer）」、世鵬郵輪「世鵬探索號（Seabourn Quest）」

本港11月迎9個國際郵輪品牌，共10郵輪訪港。旅發局圖片

旅發局將「郵輪旅遊」納旅遊指南

郵輪旅遊不僅是休閒旅客的熱門選擇，亦為大型企業會議及獎勵旅遊（會獎旅遊）旅客提供嶄新體驗。旅發局上月於主題式會獎旅遊指南《香港會獎全攻略》（Hong Kong Incentive Playbook），加入「郵輪旅遊」主題，為會獎旅遊提供多樣化選擇。

攻略介紹郵輪旅遊如何為會獎之旅注入新元素，包括在郵輪上舉辦會議、策劃團建活動、享用精緻美饌、體驗娛樂設施，並結合岸上短途遊，打造一站式的「海陸」行程，進一步豐富會獎旅客的商旅體驗，鞏固香港作為亞洲郵輪會獎樞紐的地位。