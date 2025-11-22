東涌實時交通燈號系統助減等候時間5至10% 運輸署擬明年擴至全港50路口

運輸署今日（22日）表示，去年中推出的「東涌區域實時交通燈號調節系統」，獲得由數字辦的「2025香港資訊及通訊科技奬的智慧出行（智慧交通）」優異證書。該系統自啟用以來，運作表現良好，車輛通過路口平均等候時間減少約5%至10%，該署正計劃逐步將系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口，預計2026年開始陸續安裝和測試，然後投入運作。

系統可因應情況調節整個區域路口燈號 即時制定最適合燈號時間

運輸署指，「東涌區域實時交通燈號調節系統」在設計上使用創新的「雙層控制」概念，可靈活調節個別路口的燈號時間，同時因應整體交通情況以聯動式調節整個區域的路口燈號，即時制定最適合的燈號時間。

「東涌區域實時交通燈號調節系統」獲得「2025香港資訊及通訊科技奬的智慧出行（智慧交通）」優異證書。運輸署fb

該系統透過在路口加設感應器，利用AI分析實時交通和行人數據，並動態運算合適的交通燈號時間，分配車輛及行人的綠燈時間，減少延誤。署方又稱，該系統自2024年中啟用以來，運作暢順，測試中的燈控路口平均等候時間減少約5%至10%，提高了路口的運作效率。

運輸署表示，正計劃將系統逐步推展至全港約50個合適的獨立燈控路口，預計在2026年陸續進行安裝和測試，並投入運作。